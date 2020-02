La transformation numérique a rendu les réseaux des sites distants beaucoup plus complexes et, donc, vulnérables aux attaques.

En réponse, de nombreuses organisations ont déployé des produits multipoints pour faire face aux nouvelles expositions aux menaces, au fur et à mesure de leur apparition. Mais cette approche complique encore davantage les infrastructures des sites distants, ce qui accroît les coûts, la complexité et la vulnérabilité.

Pour résoudre ces problèmes, les sites distants devraient intégrer des fonctionnalités de réseau et sécurité au niveau de la couche d’accès et des périphériques réseau WAN.

Découvrez comment la solution Fortinet SD-Branch consolide la couche d’accès réseau au sein d’une plate-forme sécurisée qui offre visibilité et sécurité au réseau et à tous les périphériques qui s’y connectent.