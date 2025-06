ASC Technologies a reçu le prestigieux Prix « 2025 Global Competitive Strategy Leadership Award » de Frost & Sullivan. Cette distinction internationale met en lumière l’innovation technologique, la stratégie produit et les bénéfices clients offerts par la solution Recording Insights.

Frost & Sullivan est un cabinet d’études et de conseil de renommée mondiale, fort de plus de 60 ans d’expérience dans l’identification des meilleures pratiques et des leaders du marché dans tous les secteurs. Ses analystes ont mené des études de marché complètes, des entretiens et des comparaisons avec la concurrence. ASC a été reconnu pour sa stratégie concurrentielle clairement ciblée, son excellente orientation client et son développement produit avant-gardiste, notamment grâce à sa solution cloud native, Recording Insights.

Avec Recording Insights, ASC propose l’une des plateformes les plus avancées pour l’enregistrement des communications, l’assurance qualité et l’analyse basée sur l’IA, dans le respect de la législation. La solution capture les communications vocales, vidéo, chat et d’écrans via des plateformes telles que Microsoft Teams, Zoom, Cisco, RingCentral et Genesys. Ces données sont ensuite stockées de manière sécurisée, soit dans le cloud Microsoft Azure, soit dans le data center du client.

« Ce prix prestigieux confirme qu’avec Recording Insights, nous proposons l’une des solutions les plus innovantes du marché : efficace, flexible et conçue pour les secteurs d’activité les plus exigeants en matière de conformité.» – Précise Dr Gerald Kromer, PDG d’ASC Technologies AG

L’une des principales caractéristiques de Recording Insights est son moteur d’IA intégré. Il analyse automatiquement tous les contenus de communication, détecte précocement les violations potentielles et contribue à garantir la conformité aux réglementations telles que MiFID II, la loi Dodd-Frank, la FCA et le RGPD. Ce moteur s’appuie sur des modèles de politiques d’IA préconfigurés, qui peuvent être mis à jour régulièrement et complétés par des règles internes spécifiques si nécessaire. Pour la première fois, tous les appels peuvent être analysés systématiquement, offrant ainsi une plus grande transparence, une assurance qualité constante et une gestion des risques plus rapide.

Frost & Sullivan souligne la simplicité de mise en œuvre, la grande évolutivité et la convivialité de la solution. Recording Insights permet un déploiement rapide grâce à une administration cloud centralisée et à un stockage sécurisé et redondant.

Des partenaires internationaux, comme Mitel, s’appuient également sur la technologie d’ASC. Les solutions MIR et MIR Insight AI sont entièrement basées sur Recording Insights et offrent une gamme complète de fonctionnalités orientées conformité, analyse et intégration.

Eric Buhagiar, DG France d’ASC Technologies “ Cette reconnaisance du marché met en évidénce notre capacité à nous positionner comme un partenaire central auprès de nos clients pour leur permettre de répondre à leurs obligations réglementaires en s’appuyant sur une technologie de pointe, éprouvée à l’échelle internationale. »

Le rapport complet de Frost & Sullivan est disponible sur le site d’ASC Technologies ici