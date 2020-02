Getac est l’un des spécialistes mondiaux des appareils durcis pour les environnements industriels et extrêmes.

Sa nouvelle tablette UX10-EX est certifiée ATEX et a donc été spécialement pensée pour l’industrie des matières dangereuses et des atmosphères explosives.

Comme toute industrie, celle des matières dangereuses se modernise faisant appel au Big Data, à l’intelligence artificielle et à l’IoT. Les secteurs de l’énergie (pétrole, gaz, etc.), de la chimie ou des industries pharmaceutiques font face à des conditions de travail particulières et dangereuses qui nécessitent du matériel spécifique permettant l’exploitation sûre d’équipements électriques et informatiques dans des environnements à haut risque.

La nouvelle tablette UX10-EX entièrement durcie est conçue avec une protection contre les explosions certifiée ATEX, UL913 et IECEx en plus des multiples standards militaires américains en matière de résistance aux chocs et aux conditions extrêmes.

Elle est dotée d’un écran tactile de 10,1 pouces Full HD offrant la technologie Getac LumiBond pour bénéficier d’un affichage parfaitement lisible même en plein soleil.

L’ensemble dispose d’une poignée rigide multifonctions pour plus de polyvalence et de mobilité sur le terrain. Sa coque incorpore un emplacement pour accueillir et protéger un stylet. La Webcam frontale dispose d’une authentification faciale Windows Hello. Un capteur arrière de 8 mégapixels peut être utilisé pour prendre des photos de qualité directement en situation. L’ensemble est animé par un processeur Intel Core i5 ou i7 (de 8ème génération). Elle est livrée avec une batterie de 4200 mAh mais peut aussi accueillir une batterie optionnelle haute capacité de 9240 mAh pour offrir une pleine journée d’autonomie.

Pour en savoir plus : Getac gamme UX10