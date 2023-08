À l’occasion de sa conférence Google Next’23 très vampirisée par l’IA, Google annonce le lancement de « GKE Entreprise », un nom un peu déroutant pour une version de GKE dédiée aux environnements multi-clusters et aux workloads IA.

« GKE Entreprise »… Voilà un drôle de nom pour différencier une nouvelle version de GKE. Un nom qui laisse à penser que la plus célèbre des implantations de Kubernetes n’était jusqu’alors que peu adaptée aux besoins des entreprises. Il n’en est évidemment rien. Mais alors que les containers se multiplient et que bien des entreprises les font désormais reposer sur bien plus d’un clusters Kubernetes, GKE prend en compte cette réalité et l’accroissement des besoins et des exigences.

Pour rappel, GKE – acronyme de Google Kubernetes Engine – est l’implémentation « commerciale » de Kubernetes sur Google Cloud (Google étant par ailleurs le créateur de Kubernetes).

Pour Google, « GKE Enterprise » marque la prochaine évolution de Kubernetes et combine le meilleur de GKE et d’Anthos en une plateforme intégrée, totalement managée, intuitive, avec une expérience unifiée et un tableau de bord contextualisé, pour déployer et gérer des milliers de containers à travers une « flotte de clusters ».

Dit autrement, GKE Entreprise se différencie de GKE par une nouvelle organisation interne et surtout une nouvelle interface simplifiant et unifiant la gestion de multiples clusters Kubernetes. Dans un tel contexte, Google estime que cette version améliore la productivité des équipes IT et Dev de 45% et accélère les temps de déploiements de 70%.

L’objectif est ici d’améliorer encore un peu plus les capacités de montée en charge des workloads les plus critiques et de certains wokloads d’IA comme l’apprentissage de modèles fondamentaux à dizaines ou centaines de milliards de paramètres.

Outre les capacités « multi-clusters », GKE Entreprise embarque également de nouveaux outils en standard pour gérer les sécurités de façon unifiée, obtenir des informations étendues sur les vulnérabilités, pour gérer gouvernance et stratégies, gérer le service mesh, etc.

GKE Entreprise sera disponible en preview en septembre.

