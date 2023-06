La startup française Hackuity fait son chemin et rejoint le cyber campus parisien pour mieux s’ancrer au coeur de l’écosystème héxagonal des acteurs de la cybersécurité.

Lieu totem de la cybersécurité voulu par Guillaume Poupard, l’ex patron de l’ANSSI, pour mieux rassembler les principaux acteurs nationaux et internationaux de la cybersécurité, le Campus Cyber assure la promotion de l’excellence française en la matière, facilite les projets communs et renforce la confiance numérique par un meilleur partage des informations sur les menaces et les moyens de s’en protéger. Ouvert en 2021 mais réellement inauguré en février 2022, il accueille aussi bien des entreprises, des services de l’Etat, des organismes de formation, des chercheurs, mais également les startups qui dynamisent l’écosystème cyber.

Et justement, parce le Campus Cyber est l’endroit où il faut être si l’on veut grandir, Hackuity annonce rejoindre ce lieu devenu emblématique. Créée en 2018, la startup française propose une plateforme automatisée de gestion des vulnérabilités basée sur les risques. Cette plateforme permet d’identifier et d’analyser les vulnérabilités puis de déployer des réponses de façon très automatisée. Face à une volumétrie de faille qui ne cesse de croître et déprime les RSSI français, la startup s’est rapidement fait connaître. En avril 2022 elle levait même 12 millions d’euros pour accompagner son développement en France et en Europe.

Cette participation au Campus Cyber découle d’une volonté de contribuer toujours plus activement à la sécurisation du cyberespace et à rejoindre des entreprises qui partagent son ambition en échangeant avec les acteurs nationaux de la cybersécurité et en participant aux groupes de travail du Campus.

Selon Patrick Ragaru, CEO chez Hackuity,« le Campus Cyber est un lieu unique et fédérateur qui rassemble toutes les entreprises, organisations et institutions qui œuvrent en continu pour créer un cyberespace de confiance. Nous sommes fiers de rejoindre cette communauté dynamique et active et allons fortement nous impliquer pour participer aux différents travaux menés par le Campus Cyber. Hackuity entend donc partager son expertise et son savoir-faire pour accompagner les démarches du Campus. »

