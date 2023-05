Hackuity, la startup française spécialisée dans la priorisation et la gestion des vulnérabilités des SI vient de recevoir un coup de pouce de la Dinum en intégrant le référentiel GouvTech.

Fondée en 2018 (son service n’est cependant ouvert que depuis 202, après 2 ans de R&D) et spécialisée dans l’analyse de la cyberexposure, Hackuity est une startup Lyonnaise dynamique réputée pour son cockpit de gestion et priorisation des vulnérabilités et sa plateforme B2B sous-jacente qui normalise et orchestre les bonnes pratiques d’évaluation cyber. En cassant les silos technologiques (y compris ceux créés par la profusion des outils de cybersécurité dans les entreprises), Hackuity permet de disposer d’un référentiel centralisé des menaces et d’une vision complète de la posture de sécurité d’une organisation. Sa solution offre aux entreprises une vue complète de la profondeur de l’exposition cyber ainsi les outils pour l’interpréter. L’un de ses atouts majeurs réside dans son algorithme de True Risk Score (TRS) propriétaire qui permet de réduire considérablement le nombre de vulnérabilités critiques qui doivent être traitées d’urgence dans une organisation.

Dit autrement, Hackuity aide les équipes et les responsables de la cybersécurité à détecter, hiérarchiser et corriger les failles de sécurité avant qu’elles ne puissent être exploitées à des fins malveillantes par les cybercriminels.

Hackuity référencé au catalogue GouvTech

Cette semaine, Hackuity annonce son référencement officiel dans le très souverain catalogue GouvTech de la direction interministérielle du numérique. Mis en place en mai 2021, le catalogue GouvTech recense plus de 800 solutions de logiciels et services numériques utiles aux services publics, proposés par des entreprises privées ou des associations.

L’inclusion de sa solution dans ce catalogue est bien évidemment important pour cette startup française qui a levé 12 millions d’euros en 2022 puisque cette reconnaissance lui ouvre grand les portes des administrations et collectivités locales. Et ceci même si sa solution est reconnue par l’ANSSI depuis 2020.

La jeune pousse compte plus de 50 clients dans différents secteurs d’activité, dont les plus prestigieux se nomment BNP Paribas, EDF ou SNCF. Elle espère toujours embaucher 60 experts en 2023 pour atteindre un effectif de plus de 90 personnes comme annoncé lors de sa levée de fonds l’an dernier.

Selon Hackuity, son inclusion dans le catalogue GouvTech témoigne de l’efficacité de sa solution et de son engagement à contribuer aux services publics. C’est aussi un précieux coup de projecteur médiatique et technique pour séduire encore un peu plus les entreprises.

Pour en savoir plus : Hackuity – Catalogue GouvTech

