L’actualité de ces derniers mois l’a démontré : les vulnérabilités des logiciels sont de plus en plus nombreuses. Les entreprises, premières victimes de cette croissance exponentielle des failles détectées sur des applicatifs largement utilisés, dépensent des sommes considérables pour colmater ces brèches. Aussi, le jeudi 15 septembre, le CESIN (Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique) organisait, en partenariat avec nos confrères d’IT for Business, une émission sur cette problématique de la vulnérabilité du logiciel.

Autour d’Alain Bouillé, Délégué Général du CESIN étaient réunis Rayna Stamboliyska, Consultante cybersécurité chez RS Strategy, Fabrice Bru, Directeur Cybersécurité au sein du « Groupement Les Mousquetaires » et du côté fournisseur, Giuseppe Brizio, CISO EMEA pour Qualys.

Au cours de cette table ronde, ils sont revenus sur la manière dont les entreprises peuvent limiter l’impact de ces failles, sur les outils et les meilleurs pratiques à déployer en interne, pour détecter et remédier au plus tôt les failles.

Nous vous proposons de découvrir ci-dessous l’intégralité de cette émission en libre accès.