Atera continue d’enrichir sa plateforme de supervision à distance des systèmes IT en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités orientées cybersécurité telles que la découverte des vulnérabilités.

Disponible en France depuis 2020, la plateforme SaaS de supervision des systèmes IT à distance (RMM) et d’automatisation des services professionnels (PSA) connaît un énorme succès et séduit des entreprises de toutes tailles. Sa force réside à la fois dans le côté immédiatement opérationnel de cette plateforme cloud que dans sa capacité à sans cesse s’enrichir.

La sécurité étant un élément clé et transversal du support utilisateur et de la supervision des systèmes IT, Atera a entrepris depuis quelques mois un virage notable vers une gestion avancée de la cybersécurité des systèmes administrés à distance. En début d’année, la plateforme a notamment intégré de puissantes fonctionnalités de découverte de réseau (pour répertorier automatiquement tout équipement connecté) et de Patch Management (pour piloter les mises à jour de Windows et leur déploiement, mais aussi l’automatisation des patchs logiciels sur Windows et macOS).

En mai, dernier, Atera annonçait trois fortes intégrations avec les outils de cybersécurité de Axcient, Emsisoft et Ironscales.

Cette semaine, Atera lance une nouvelle version de sa plateforme qui étend encore un peu plus son portfolio de fonctionnalités de cybersécurité en s’intéressant particulièrement à la découverte des failles de sécurité et des vulnérabilités dans les infrastructures supervisées.

Ainsi, de nouvelles fonctionnalités d’analyse de sécurité viennent enrichir la découverte du réseau : elles permettent d’analyser l’ensemble du réseau à la recherche de ports ouverts et de recevoir des notifications concernant les vulnérabilités et expositions (CVE) connues et associées à chaque port. L’objectif est évidemment d’aider activement les entreprises à réduire la surface d’attaque de leurs réseaux. Par ailleurs, la nouvelle fonction d’analyse des ports permet aussi de tester le fonctionnement des IDS (systèmes de détection intrusive).

Des analyses régulières peuvent être planifiées et exécutées automatiquement, que ce soit quotidiennement, hebdomadairement, ou mensuellement.

Plus de détails sur cette nouvelle version sont disponibles sur le site d’Atera.

