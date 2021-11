Atera, fournisseur d’une plateforme d’automatisation et d’accès à distance, propose désormais une infrastructure basée sur l’IA améliorant les solutions informatiques de pointe de l’entreprise. Avec ces nouveaux outils, Atera classe, priorise et achemine désormais automatiquement les tickets avec une catégorisation sur mesure établie par une IA embarquée.

Rappelons qu’Atera est une solution en mode SaaS qui combine la surveillance et gestion du parc informatique à distance (RMM) et l’automatisation des services professionnels (PSA).

Ces solutions complètes sont conçues pour trier, filtrer et résoudre automatiquement les problèmes, tout en faisant gagner du temps aux MSP et aux professionnels de l’informatique et en réduisant les erreurs humaines. Des heures habituellement dédiées aux examens et à l’attribution manuelle des tâches sont éliminées grâce aux nouvelles fonctionnalités IA : triage en temps réel, analyse de la charge, déviation des tickets avec automatisation des réponses, etc.

Atera ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. L’introduction de l’IA au coeur de sa plateforme ne fait que débuter. D’autres fonctionnalités IA seront bientôt mises en place, comme l’automatisation des scripts ou les recommandations de solutions.

Gil Pekelman, fondateur et CEO d’Atera, se félicite : « Nous sommes ravis de continuer à apporter de nouveaux outils révolutionnaires basés sur l’IA à la plateforme et d’aider nos clients à faire évoluer leurs activités ».