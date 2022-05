Atera annonce trois nouvelles intégrations à sa solution d’administration à distance. Des intégrations fortes avec des spécialistes de la sécurité pour mieux protéger les systèmes des utilisateurs.

Atera, l’une des plateformes de surveillance et de gestion informatique à distance en mode SaaS les plus en vogue et les plus dynamiques du marché, annonce l’arrivée de trois nouvelles intégrations venant enrichir sa plateforme en renforçant la sécurité des postes et de leurs données. Ces trois nouvelles intégrations viennent s’ajouter à celles déjà existantes notamment BitDefender, Acronis et Auth0.

1/ Pratique pour lutter contre les pertes de données et les effets dévastateurs des ransomwares, Axcient est une solution de sauvegarde dans le cloud intégrant des fonctionnalités de continuité d’activité et reprise après sinistre complètes. La solution appartient à cette nouvelle génération d’offres de Backup proposant des services avancés de synchronisation, de PRA, et de prise en charge de la sauvegardes des environnements cloud.

2/ Emsisoft apporte une détection et une réponse aux cyberattaques sur les endpoints Windows. La solution se démarque en combinant une analyse à double moteur, une analyse comportementale de pointe et une technologie anti-ransomware réputée.

3/ Ironscales assure une protection de la messagerie pilotée par l’IA. La solution est capable de neutraliser les attaques de logiciels malveillants même « zero-day », élimine le vol d’identifiants et bloque les escroqueries par phishing en s’appuyant sur des algorithmes poussés.

Les utilisateurs d’Atera peuvent dès à présent intégrer en un clic ces solutions dans leur environnement Atera et sur les postes managés tout en profitant d’une supervision unifiée.