À l’heure où les entreprises restent sous la menace d’un reconfinement et où toutes cherchent à multiplier les processus de télétravail, les besoins de contrôle à distance des infrastructures sont croissants. L’un des spécialistes du domaine, Atera, en profite pour officialiser son lancement en France.

La start-up d’origine israélienne est réputée pour sa solution en mode SaaS de Remote Monitoring Management (RMM), autrement dit de supervision à distance des systèmes IT ainsi que d’automatisation des services professionnels (PSA) pour notamment simplifier et automatiser la gestion des interventions sur les infrastructures hébergées et la gestion de la relation client.

C’est donc une plateforme « tout en un », boostée à la Data Science, qui combine une étonnante simplicité d’emploi et un prix abordable.

Elle permet aux techniciens de surveiller à distance et en continu les données des différents composants, logiciels et matériels, de leur infrastructure informatique afin d’anticiper et remédier aux divers incidents à partir d’une console unique, à la fois intuitive, visuelle et très simple à maîtriser.

Sa grande originalité est d’être facturé par technicien et non par nombre d’appareils. L’offre est en effet proposée à 79$ par technicien et par mois avec un nombre d’appareils supervisés illimité !

Plus concrètement, on y trouve des fonctionnalités RMM d’alertes en temps réel, de découverte du réseau, d’automatisation des tâches de maintenance des postes et serveurs, d’assistance à distance, de gestion des patchs de sécurité et d’exécution de scripts personnalisés pour automatiser des opérations. On y trouve également des fonctionnalités plus PSA comme la gestion des contrats et conventions de services ou la gestion de la facturation des interventions (avec intégration à Quickbooks, Freshbooks, etc.).

En outre, Atera est une plateforme ouverte exposant de nombreuses API pour simplifier son intégration avec d’autres solutions d’automatisation, de support ou de surveillance.

Atera se lance sur le marché français en visant en priorité les fournisseurs de services managés (MSP) et les professionnels de l’informatique des PME et des ETI. « La France est l’un des marchés les plus dynamiques pour les MSP en Europe, et nous avons historiquement eu un certain nombre de clients précoces en France. Il était donc tout naturel pour nous de nous concentrer sur ce marché », a déclaré Gil Pekelman, fondateur et CEO d’Atera. « Nous avons rendu notre plateforme entièrement disponible en français et avons réuni des équipes francophones pour aider les MSP français à se développer et à tirer le meilleur profit de notre modèle, qui allie accessibilité financière et grande prévisibilité ».