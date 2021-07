Avec la pandémie, les confinements et l’appétence des employés IT pour l’Hybrid Work, les solutions de gestion à distance des infrastructures informatiques ont le vent en poupe. La startup Atera lève 77 millions de dollars et porte sa valorisation à 500 millions de dollars.

La startup israélienne Atera qui a donné un nouveau souffle au RMM (Remote Monitoring et Management) grâce à sa plateforme Cloud réalise son second tour de table en un an. En février dernier, elle annonçait avoir levé 25 millions de dollars auprès du fonds d’investissement K1 Investments Management.

Cette semaine, la dynamique jeune pousse – qui a lancé sa solution RMM en mode SaaS en France en septembre 2020 – annonce une nouvelle levée de fonds de série B de 77 millions de dollars apportés par le fonds General Atlantic.

Ce second tour de table en 6 mois démontre l’intérêt des investisseurs pour les technologies permettant à l’IT d’assurer la maintenance et la surveillance des infrastructures à distance ainsi que le support des utilisateurs en mode hybride. Atera propose une plateforme basée sur l’automatisation et la data science qui combine le meilleur de la gestion de la surveillance à distance (RMM), de l’automatisation des services professionnels (PSA) et l’accès à distance à des outils de production de rapports dans une solution tout-en-un.

La plateforme d’Atera est notamment appréciée des fournisseurs de services managés (MSP) mais aussi des services informatiques des entreprises pour sa capacité à faire évoluer la gestion et la surveillance des parcs informatiques d’un mode réactif à un modèle proactif, que ce soit sur sites ou à distance.

Ce nouvel investissement porte ainsi en moins d’un an la valorisation de la startup à un demi-milliard de dollars. Il est vrai que la jeune entreprise a connu ces 12 derniers mois une croissance accélérée grâce aux performances de sa plateforme qui équipe plus de 7 000 clients dans plus de 90 pays et assure la gestion de près de 2 millions de dispositifs. Désormais bien davantage considérée comme une Scaleup, Atera compte exploiter cette manne financière pour accélérer son expansion à l’international et développer de nouveaux services innovants autour de sa plateforme cloud.

« L’écosystème mondial a changé, et la nécessité d’un déploiement rapide et facile des services informatiques est plus essentielle que jamais pour assurer le bon fonctionnement des entreprises » explique Gil Pekelman, CEO et fondateur d’Atera. « Pour répondre à cette nouvelle réalité, nous investissons toujours plus en R&D pour innover et améliorer nos offres produits et proposer les fonctionnalités dont nos clients ont le plus besoin. Nous nous consacrons à la mise à niveau de notre plateforme, non seulement pour satisfaire pleinement nos clients, mais aussi pour leur donner la possibilité de faire évoluer facilement et en toute transparence leurs offres de gestion d’entreprise et de l’IT. »

Si vous ne connaissez pas Atera, nous vous proposons une courte découverte en vidéo :