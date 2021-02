Atera, spécialiste israélien du Remote Monitoring & Management (RMM) vient de boucler un tour de table de 25 millions de dollars, apportés par le fonds de placement K1 Investments Management.

A l’heure des confinements, du télétravail et du Flex Work (travail flexible), les solutions permettant le contrôle à distance des infrastructures sont particulièrement recherchées.

Atera se revendique comme la première plateforme tout-en-un et intuitive qui combine la surveillance et la gestion à distance avec le service d’assistance helpdesk, le reporting et la gestion des opérations.

La solution permet aux fournisseurs de services managés (MSP) et aux professionnels de l’informatique de passer d’une approche réactive à une approche proactive dans la résolution des problèmes.

Pour l’éditeur, la conception intuitive et les fonctions d’automatisation permettent de gagner des heures sur les tâches manuelles traditionnelles mais aussi de rendre les entreprises opérationnelles en seulement quelques minutes. Sa plateforme fournit aux professionnels des informations prédictives permettant d’identifier et de résoudre les problèmes en analysant plus de 40 000 points de données par seconde, 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Roy Liao, SVP de K1, justifie son investissement : « Nous sommes ravis de nous associer à Atera, qui continue de modifier le paysage des secteurs de la gestion des services mobiles et des technologies de l’information, en particulier en ces temps de perturbation sans précédent des opérations commerciales normales ».

Si vous ne connaissez pas cette solution, découvrez-la en vidéo et en 30 secondes…