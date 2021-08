En quelques années, Atera s’est imposée comme l’un des leaders de la gestion à distance des infrastructures informatiques avec sa plateforme RMM (Remote Monitoring & Management) dans le cloud. Avec la pandémie, sa solution a le vent en poupe. La jeune pousse a d’ailleurs bénéficié de deux levées de fonds en six mois (25 millions puis 77 millions).

Des investissements utilisés par Atera non seulement pour étendre sa présence internationale mais aussi pour continuer de moderniser sa plateforme et notamment repenser son interface utilisateur.

Ainsi, Atera annonce aujourd’hui une nouvelle version de son UI destinée à simplifier encore un peu plus le quotidien des administrateurs et des MSP. “Avec l’augmentation des parcs informatiques liée à la recrudescence du travail hybride, la suite RMM intégrée d’Atera doit pouvoir faciliter le quotidien des MSP et accélérer leur travail. La nouvelle interface de notre plateforme a été repensée et rationalisée pour répondre à ce contexte. Plus sophistiquée et encore simplifiée, elle propose une ergonomie innovante et séduisante. D’après les premiers retours des utilisateurs, elle s’avère plus facile à utiliser que la précédente” affirme Gil Pekelman, CEO et fondateur de Atera.

De nombreuses améliorations ont été apportées notamment dans la gestion des tickets et dans l’attribution de techniciens.