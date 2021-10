Atera, spécialiste israélien du Remote monitoring and management (RMM) et de l’automatisation des services professionnels (PSA), étoffe encore un peu plus les nombreux services de sa plateforme. La nouvelle version permet, notamment, la découverte des réseaux pour les groupes et les équipes de collaborateurs ainsi que l’automatisation du patching pour tous les logiciels installés avec Chocolatey et Homebrew.

Les utilisateurs peuvent s’appuyer sur les profils d’IT Automation pour mettre à jour toutes leurs applications sur Windows et Mac.

Les API de la plateforme ont aussi été enrichies pour faciliter la création de dossiers d’appareil et faciliter la gestion des différents comptes clients. Une nouvelle permission « Edit Device » a été ajoutée au moteur de rôle pour faciliter la gestion des noms des appareils, des relations, des mots de passe, des machines surveillées, ainsi que l’effacement des alertes et la suppression des dispositifs.

Un Webinar présente toutes ces nouvelles fonctionnalités : October Latest Release Webinar Catch-up: What’s New at Atera?