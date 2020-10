Atera, spécialiste de la surveillance et de la gestion à distance des postes de travail, annonce l’intégration des gestionnaires de packages Chocolatey (pour Windows) et HomeBrew (pour MacOS).

Rappelons qu’Atera propose une plateforme d’automatisation dédiée aux MSP et aux IT Pros, s’appuyant sur une bonne dose de data science. Elle combine RMM (Remote Monitoring & Management), PSA (automatisation des services professionnels), helpdesk et accès à distance en une seule solution.

Équivalents de « apt-get » pour Linux, les programmes intégrés via leurs API facilitent l’installation de logiciels qui auront préalablement été encapsulés dans des paquets. Évidemment, les fonctions de patching et de mises à jour sont prises en compte et proposées au sein même les solutions d’Atera.

Ce type d’application facilite grandement la tâche des personnels en charge des déploiements logiciels et des mises à niveau, sous réserve évidemment que les paquets soient bien conçus.

L’intégration aux solutions d’Atera renforce les possibilités de gestion à distance des administrateurs, avec notamment une sécurité accrue. Un ajout qui a du sens en cette période de télétravail renforcé.

On s’étonnera cependant qu’Atera n’ait pas également ajouté le support officiel de Winget, l’outil de gestion de package lancé par Microsoft en début d’année. Peut-être parce que ce dernier n’est encore qu’en preview.

Plus d’information sur les possibilités intrinsèques de Chocolatey et Homebrew, deux solutions open-source, sont disponibles sur leurs sites respectifs.

Si vous ne connaissez pas Atera, voici une courte vidéo de 30 secondes pour faire sa connaissance :