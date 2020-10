HPE a flairé la bonne affaire en rachetant la mythique société Cray en mai 2019. Depuis, plus aucun contrat de livraison de supercalculateur aux US ne semble lui échapper.

Et un de plus ! HPE se voit confier par la National Nuclear Security Administration la création d’un nouveau calculateur dénommé Crossroads pour simuler les armes nucléaires mais également aider à maintenir la sécurité des stocks d’armes nucléaires aux USA. Cet ordinateur sera une nouvelle fois basé sur l’architecture HPE Cray EX Supercomputer.

Un nouveau contrat qui confirme la bonne affaire réalisée par HPE en mai 2019 en rachetant son concurrent Cray pour la somme finalement relativement modique de 1,4 milliard de dollars.

L’opération était d’autant plus juteuse que Cray venait justement de se voir confier la construction du Frontier par Oak Ridge National Laboratory et du El Capitan par Lawrence Livermore National Laboratory, deux supercalculateurs exascale ! La construction du troisième supercalculateur exascale américain, le Aurora de l’Argonne National Laboratory, a en revanche été confiée directement à Intel. Mais dans ces trois cas, signés avant le rachat de Cray, HPE s’était placé dans la course sans succès.

Crossroads qui devrait entrer en service au printemps 2022 pour être hébergé au centre de calcul du Los Alamos National Lavoratory devrait coûter 105 millions de dollars.

Il sera le moins puissant des nouveaux supercalculateurs américains avec ses 165 pétaflops alors que ses grands frères attendus en 2021 et 2022 dépasseront les 1 000 pétaflops.

La raison de ce relatif manque de puissance tient dans la conception très particulière. Crossroads renoue en effet avec la tradition des grands HPC uniquement animés par des CPUs alors que ses concurrents vont aujourd’hui chercher leurs pétaflops auprès de GPUs. Des processeurs CPUs qui seront fournis par Intel.

Peu de détails techniques ont cependant filtré sur ce supercalculateur. On sait que le Crossroads sera animé par les futurs processeurs Xeon SP génération « Sapphire Rapids » mais on ignore le nombre de CPU utilisés, le nombre de cœurs par processeurs, etc. On sait aussi que Crossroads est un système 18 Megawatt. Il s’appuie sur le design HPE Cray EX autrefois connu sous le nom de Shasta et utilisera des armoires refroidies par « liquid cooling ». Le système fonctionne sous le Cray Programming Environment qui s’appuie sur une implémentation « Cray » de Linux et intègre des compilateurs Fortran et C/C++.