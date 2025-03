Réseau, IA, cybersécurité : Cisco assemble les briques d’un IT réinventé, capable d’absorber les mutations des usages, des métiers et des menaces. Nouvellement nommé à la tête de Cisco France, Jacques-Philippe Roederer est notre invité de la semaine.

Entre transformation des infrastructures, résilience numérique et intelligence artificielle, Cisco affirme une stratégie centrée sur la convergence du réseau et de la cybersécurité pour répondre aux exigences des environnements hybrides et aux exigences de l’IA. Pour déchiffrer les évolutions de cet acteur majeur de l’univers IT et des infrastructures IT, Jacques-Philippe Roederer, Directeur Général de Cisco France est l’invité de la semaine d’InformatiqueNews et IT for Business. L’occasion de découvrir avec lui comment ce fournisseur technologique conjugue transformation d’infrastructure, intelligence artificielle et cybersécurité pour répondre aux enjeux actuels des DSI au travers d’une approche qui incite à repenser l’IT comme un écosystème convergent, agile et résilient.

« Cisco, historiquement, est une entreprise qui a embrassé toutes les évolutions et les transitions technologiques, contrairement à beaucoup de nos concurrents qui sont souvent spécialisés sur la cybersécurité, sur la collaboration, sur le réseau, sur l’observabilité » rappelle ainsi notre invité. Même s’il souligne aussi que « le réseau reste quand même notre cœur de métier, c’est quasiment 50 % de notre chiffre d’affaires ».

Et si la vision de Cisco s’étend désormais du « Future Proof Workplace » à la « Digital Resilience » en passant par la révolution de l’IA dans l’IT comme dans les métiers, Jacques-Philippe Roederer souligne que « sans réseau, ‘tout ça’ n’existe pas. Sans communication, si on n’emmène pas des données d’un point A au point B, il ne se passe rien. »

« Le réseau, c’est vraiment la base » mais il est inconcevable aujourd’hui de dissocier cybersécurité et infrastructure. La convergence entre réseau et sécurité est au cœur de la stratégie du groupe.

Mais l’IA vient désormais transformer cette convergence. « Avec l’IA, la surface d’attaque augmente encore plus parce qu’il y a une nouvelle composante : celle de la donnée et de la véracité, de la réalité de cette donnée » prévient ainsi notre invité. Et il est essentiel aujourd’hui d’adapter l’approche de la cybersécurité pour l’IA. Des offres comme HyperShield et AI Defense permettent de sécuriser à la fois les infrastructures, les données et les workloads de l’IA.

L’IA s’infiltre au cœur des processus métiers mais aussi au cœur des outils IT. « La Gen AI a permis de créer des assistants IA au sein de nos offres. Un agent IA va vous permettre de piloter votre réseau de manière plus efficiente. Et surtout, il va vous guider dans les démarches » ajoute le DG de Cisco France.

Avec Jean-François Le Nilias, Jacques-Philippe Roederer revient également sur l’avenir de Webex, mais aussi sur la nécessité de repenser l’ensemble de l’infrastructure pour créer un environnement de travail résilient et flexible. Pour notre invité, les entreprises doivent investir dans des infrastructures capables d’intégrer de multiples technologies et de soutenir la transition vers des environnements hybrides. Il insiste notamment sur « la nécessité de permettre à toutes les entreprises d’accueillir ce qu’on appelle le future proof workplace, que ce soit dans les bâtiments ou pour permettre aux employés de travailler de n’importe où avec une expérience unique et sécurisée ».

