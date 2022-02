Croissance externe, consolidation du marché, nouvelles perspectives, acquisitions stratégiques… Les grandes manœuvres se poursuivent dans la Tech. Petit résumé des bruits de couloir de ces derniers jours autour de Zendesk, Mandiant et Splunk.

Alors que NVidia a finalement jeté l’éponge sur le méga deal qui devait lui permettre d’absorber ARM et qu’AMD a, à l’inverse, confirmé avoir reçu toutes les autorisations internationales lui permettant de boucler l’acquisition de Xilinx (pionnier du FPGA), d’autres grandes manœuvres de fusions ou acquisitions seraient en préparation pour les prochaines semaines.

Zendesk dit non à un fonds…

Selon l’entreprise elle-même, Zendesk, la plateforme SaaS de service client et de service de ventes, viendrait de refuser une offre d’acquisition entre 16 et 17 milliards de dollars émise par un fonds d’investissement qui n’a pas été nommé. Née en 2007, Zendesk a réalisé en 2021 un CA de 1,339 milliard de dollars en croissance de 30%. Mais l’entreprise reste déficitaire avec une perte annuelle de 166,7 millions de dollars. C’est notamment pourquoi l’éditeur subit une forte pression de ses actionnaires pour renoncer à son projet d’acquisition de Momentive – la maison mère de SurveyMonkey – (pour 3,9 milliards de dollars).

Mais c’est justement en raison de cette acquisition à venir et de la croissance qu’elle est sensée apporter que les dirigeants de Zendesk ont refusé une offre d’acquisition qu’ils trouvaient trop faible alors que le marché de la « Customer Experience » (plateformes CX) est en pleine explosion après deux ans de pandémie.

Microsoft lorgnerait sur Mandiant

Entité née après la revente à Symphony Technology Group (propriétaire de McAfee) de tous les produits de FireEye, Mandiant est l’une des plus grandes entreprises américaines de Threat Intelligence. Elle a réalisé en 2021 un Chiffre d’Affaires de 483,5 millions de dollars. Ses chercheurs se sont récemment fait remarquer en détectant la célèbre attaque Sunburst sur SolarWinds ou encore en intervenant en pompier sur l’attaque par ransomware de Colonial Pipeline.

Et selon Bloomberg, Microsoft aurait désormais des vues sur Mandiant. L’éditeur ne cesse d’acquérir dans le domaine de la cybersécurité. En 2021, il avait notamment acquis CloudKnox, RisqIQ, Refirm pour venir enrichir aussi bien ses plateformes de sécurité que ses équipes d’expert. Des discussions viendraient de débuter entre l’éditeur et Mandiant en vue de l’acquisition de ce dernier alors que le groupe de Redmond alors que Microsoft vient de nommer un ancien d’AWS, Charlie Bell, à la tête de sa nouvelle division regroupant toutes ses équipes cybersécurité (soit plus de 10.000 employés !).

Cisco voudrait bien acquérir Splunk

On doit l’autre grosse rumeur du moment au Wall Street Journal qui dévoile que Cisco aurait fait une offre à 20 milliards de dollars pour acquérir Splunk. Ce dernier propose l’une des plateformes de capture et d’analyse de données machines les plus populaires du marché. Elle sert de fondation à des solutions d’AIOps, d’observabilité et de cybersécurité. L’éditeur continue d’afficher une belle croissance et semble réussir son virage vers le cloud (avec des revenus cloud en hausse de 70% sur les deux derniers trimestres) et un CA annuel qui pourrait pour la première fois franchir la barre des deux milliards de dollars (les résultats pour son année fiscale sont attendus le 2 mars). Cependant, Splunk traverse aussi une phase de perturbations avec la démission surprise de Doug Merritt de son poste de CEO en novembre dernier et le départ de plusieurs leaders en 2021.

De son côté, Cisco avait jusqu’ici toujours évité les mega-deals, se contentant d’acquérir des pépites technologiques à même de soutenir ses innovations. L’acquisition de Splunk serait donc la première grosse acquisition de son histoire.