À l’occasion du FIC, la startup française Ignimission rappelle l’importance de gérer et protéger la sécurité et la confidentialité des données sur le « premier km », autrement dit au moment de leur saisie ou de leur capture, bref au moment de leur collecte…

Née Ignimotion en 2017, devenue Ignimission en 2021, la startup française est présente sur le FIC 2022 pour assurer la promotion de sa plateforme assez unique et originale de collecte de données : Ignimission Platform.

Le leitmotiv de la jeune pousse est que la collecte de données est une étape essentielle du cycle de vie des données, mais une étape que les entreprises ne gèrent pas avec la même attention que d’autres étapes comme le stockage et l’exploitation. Ignimission est née de l’idée que les entreprises avaient aujourd’hui plus que jamais (à l’heure du tout numérique et de la qualité des données pour l’IA) besoin d’une approche innovante, centrée sur l’utilisateur. Objectif : simplifier la collecte de données pour l’utilisateur final et de convertir les processus manuels en de puissantes applications génératrices de business. Le tout en aidant à la sécurité et la confidentialité de ces données au moment même de leur collecte.

Ignimission Platform se présente sous la forme d’un portail collaboratif pour consolider et rationaliser toutes les collectes d’information, à commencer par celles que l’on faisait autrefois avec des formulaires papiers ou des tableaux Excel. Elle permet d’élaborer simplement des micro-applications de saisies ou de collectes, de les gérer de façon globale et unifiée, de piloter l’intégration de ces collectes au reste du SI.

La plateforme SaaS s’appuie sur les infrastructures d’OVHcloud afin de notamment profiter de sa certification SecNumCloud qui permet ainsi aux organismes gouvernementaux, agences nationales et administrations locales d’exploiter la plateforme pour la collecte de données sensibles.

Avec ses nombreux indicateurs SSI, la plateforme joue un rôle actif dans la gouvernance des collectes et dans la maîtrise (et donc la réduction) des risques cybers associés.

La solution a déjà séduit de grands acteurs français comme Accor, Arkema, BNP, CNP, Crédit Agricole, Direction Interministérielle du Numérique, Engie, GDS France, Logilec E.Leclerc, Poclain Hydraulics, Région Ile-de-France, SNCF, Société Générale, TF1, VINCI, WhP…

Faites connaissance avec Ignimission Platform en vidéo et en deux minutes chrono:

 <

A LIRE EGALEMENT