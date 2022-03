Hong Kong a mis hors service son réseau 2G en 2020 et, au cours de la prochaine décennie, les pays européens suivront cette voie, et feront de même avec la 3G. En effet, de nombreux opérateurs de téléphonie mobile et entreprises de télécommunications ont annoncé leur intention de démanteler l’un, ou les deux, de ces réseaux et déplacer leurs ressources vers la 4G. Chacun de ces acteurs travaille selon une stratégie et un calendrier différent, mais le fait est que les commerçants doivent rapidement se tenir prêts.

Cette évolution affectera des millions d’appareils 2G et 3G de toutes sortes, y compris les terminaux de paiement dans les magasins. En effet, certains de ces appareils, en particulier les plus anciens, contiennent des modems qui ne peuvent pas se connecter à toutes les générations de réseau. Ceux déployés qui sont incompatibles avec la 4G commenceront alors à rencontrer des problèmes de connectivité, même avant la date officielle de fin de vie, à mesure que les opérateurs détournent les ressources de leurs infrastructures 2G et 3G pour se concentrer sur la 4G.

Par conséquent, si le parc de terminaux de paiement d’une chaine de magasins comprend des appareils qui ne prennent pas en charge la 4G ou dépendent d’un réseau qui se dégrade et est graduellement mis hors service, ils devront être remplacés par des solutions adéquates. Les prestataires de services ont donc la responsabilité de mettre à jour le parc avant les arrêts de réseau, en se procurant de nouveaux terminaux pour leurs clients.

Pour ce faire, ils doivent tirer le meilleur parti de la technologie disponible et éventuellement en adopter de nouvelles pour mieux répondre aux nouvelles exigences à venir. Les trois innovations suivantes seront ainsi clés pour les points de vente.

* Une connectivité sans fil optimale, spécialement conçue pour simplifier le déploiement et la gestion des cartes SIM dans les terminaux de paiement sans fil des magasins. Evidemment, fournir une couverture internationale complète, dotée d’une itinérance locale par pays, afin de minimiser les écarts de couverture est un prérequis. En s’appuyant sur des fonctionnalités de pointe comme la recherche automatique du signal le plus puissant et un portail de gestion et d’analyse du trafic, elle offre une disponibilité incomparée à travers une connectivité réseau la plus puissante, l’absence de « réseau préféré », un APN (Access Point Name) privé et enfin une application dédiée s’assurant que le terminal reste toujours connecté au meilleur réseau disponible.

* Un portail de gestion et de supervision sur un environnement certifié PCI DSS, supportant les technologies 3G et 4G, qui prend en charge un large éventail de types de terminaux ; de connectivité acquéreur ; d’applications métier ; et de moyens de paiement les plus courants. La redondance des communications, et les multiples options de routage des transactions, réduiront également le risque d’interruption de service.

* Des solutions SIM intégrés dans une solution de connectivité entièrement infogérée et conforme à la norme PCI DSS, conçue pour les commerçants qui agrègent les transactions magasin et e-commerce sur leur infrastructure de paiement, afin de les transmettre à leurs banques. Cela simplifiera grandement le défi de se connecter de manière sécurisée à de nombreux partenaires à travers le monde.

Alors que le glas sonne pour la 2G et la 3G dans le monde, les prestataires de services doivent profiter du temps qui reste pour anticiper l’impact sur leurs terminaux, notifier rapidement leurs commerçants et leur proposer des alternatives. Cela évitera à leurs clients de rencontrer des problèmes de connectivité avec les terminaux existants et garantira aux consommateurs finaux une expérience optimale lors du passage en caisse.

Par Patrick Flamant Chesneau, Directeur régional France Benelux chez Transaction Network Services