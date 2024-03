Depuis son intégration au groupe Ctoutvert, Inaxel connait un fort développement. Sa suite Naxi s’enrichit de services innovants pour améliorer l’expérience client dans les campings dont une nouvelle solution de caisse et une solution d’accueil et de conciergerie nomade.

Nouvellement intégré au groupe toulousain Ctoutvert, spécialiste européen de l’hôtellerie de plein air, l’éditeur Inaxel – connu pour ses logiciels de gestion de planning et de logistique des campings (Naxi-Gestion) – retrouve du dynamisme et ne cesse d’enrichir et moderniser ses solutions. Au printemps 2023, sa suite Naxi s’enrichissait d’une nouvelle solution de caisse (Naxi Commerce), connectée à une nouvelle version de son interface client, le tout lié à la solution Naxi CashLess.

Cet hiver, Inaxel a également présenté une nouvelle solution en mode SaaS d’accueil et de conciergerie, Naxi Nomade Premium, destinée aux gestionnaires de campings équipés par Inaxel. Cette solution est intégrée à la solution PMS Naxi Gestion et permet – notamment depuis une tablette ou un smartphone – d’effectuer toutes les tâches classiques d’accueil, d’enregistrement d’arrivée ou de départ, de planification d’intervention technique ou d’urgence, etc. Elle est nativement connectée au planning global et à la gestion des contrôles d’accès, ce qui permet de déplacer très aisément l’accueil au bar (par exemple le soir ou en basse saison) et d’interagir avec la fiche client et les fonctions de facturation.

Et Inaxel ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Sa suite SaaS nomade va s’enrichir d’une nouvelle fournée de fonctionnalités accessibles depuis toutes sortes d’appareils grâce à son interface Full Web. Naxi Nomade Premium inclura prochainement des fonctionnalités de gestion nomade telles que la gestion des réservations, la création de devis et le contrôle de disponibilité. Ces fonctionnalités seront développées progressivement pendant la saison 2024 et l’hiver 2025.

Avec ces nouveautés, Naxi Nomade Premium s’impose comme l’outil du moment pour tous les gestionnaires de camping et leur permet de gagner en productivité, d’améliorer l’agilité de leurs équipes d’accueil et d’offrir une expérience client de meilleure qualité à l’arrivée, pendant et au départ des séjours.

