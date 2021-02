YesWeHack, leader européen de la recherche éthique de failles, aura passé une excellente année 2020 et espère continuer à profiter de cette croissance en 2021.

La plateforme cloud de Bug Bounty, première communauté européenne de hackers « white hat » (avec ses 21 000 hackers répartis dans 170 pays), a connu une croissance de 120% de ses programmes de récompense l’année passée avec les entreprises de la Tech et celles des services financiers demeurant les 2 secteurs le plus convaincus et les plus adeptes de ces approches de la cybersécurité et de la recherche de failles, vulnérabilités et bugs.

Toutefois, la plateforme constate que, numérisation oblige, d’autres secteurs d’activité commencent également à adopter plus largement ce type de service.

Par ailleurs, les chercheurs en sécurité de YesWeHack ont, l’année dernière, identifié 2 fois plus de vulnérabilités par rapport à l’exercice précédent, et 30% des failles signalées étaient « Critique » ou « Hautes ».

La prime la plus importante versée à un hackeur s’est élevée à 10 000 €, une somme conséquente qui explique en partie pourquoi quelque 400 à 500 nouveaux chasseurs de bugs rejoignent la plateforme tous les mois.

Preuve de cette croissance, YesWeHack prévoit d’embaucher 40 personnes supplémentaires au support.