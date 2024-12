Bienvenue dans ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo 2024#50 avec Qualcomm & les PC, SAP et AWS, IBM et les photons, l’IA et ses dérapages, Wall Street et les GAFAM, Numeum et l’inquiétant coup de frein sur le numérique en 2024.

La fin d’année approche mais Jean François Le Nilias et Guy Hervier sont une nouvelle fois au rendez-vous de l’actualité IT pour un nouveau numéro de votre émission InfoNews Hebdo. Ils nous ont concocté un menu très éclectique avec de l’IA, de l’innovation, du PC next gen, du Cloud et des inquiétudes pour l’avenir des filières numériques en France alors que les tensions géopolitiques et économiques renforcent un climat d’incertitude qui a été présent toute l’année 2024.

Alors que le CES 2025 de Las Vegas devrait être très riche en annonces autour de l’IA et du PC, notamment des Copilot+ PC, nos animateurs s’interrogent sur l’évolution des processeurs du PC, l’avenir de l’architecture x86 et l’éventuelle domination à l’avenir des architectures ARM sous Windows.

Et puisque l’on évoque le CES et ses innovations technologiques, IBM d’un côté et le MIT de l’autre ont tous deux contribué cette semaine à faire progresser l’informatique photonique. On déchiffre le concept pour vous…

Sur un tout autre sujet, SAP cherche toujours à emmener ses clients vers le Cloud. SAP s’allie à AWS pour simplifier l’accès des ETI à S/4HANA Cloud Public Edition, une solution ERP intégrant des outils avancés comme l’IA générative.

Du côté de l’IA, il y en a une qui commence à faire très peur. Les controverses autour de l’IA dans le secteur médical, à l’image des refus massifs de soins générés par des outils comme nH Predict, soulèvent des questions éthiques. Et pourrait être à l’origine de l’assassinat de Brian Thompson, le PDG de UnitedHealthcare.

Le volet économique de cette émission s’intéresse à une année 2024 de Wall Street tout à fait impressionnante. Propulsé par les valeurs technologiques et l’essor de l’IA, le Nasdaq atteint un sommet historique, incarnant l’effervescence du marché.

Quant au dossier de la semaine, il est consacré au dernier rapport Numeum plutôt inquiétant qui met en exergue un coup de frein sur le numériques en France en 2024. Les projets ralentissent, les recrutements se font plus prudents, les commandes se font attendre mais les acteurs du secteur abordent ainsi 2025 avec un mélange de prudence et d’espérance.



Au sommaire d’InfoNews Hebdo

En Bref

ARM champion des PC en 2025

>> 2025 : L’année du PC en ARM ?

ERP facile avec AWS

IBM accélère l’IA grâce à la photonique

>> IBM & MIT : les promesses de l’informatique photonique

L’IA, décideur de la santé

Le Nasdaq franchit les 20 000 points

Le Dossier :

Le numérique en berne en France

Le secteur numérique français affiche une croissance en net ralentissement. Numeum révèle une morosité ambiante due à l’instabilité politique et économique, impactant particulièrement les ESN et les entreprises de conseil. Malgré tout, les éditeurs de logiciels et plateformes cloud maintiennent leur élan, et 2025 pourrait apporter un léger mieux.

>> Numeum annonce un coup de frein sur le numérique en 2024

Le Rendez-Vous :

Le CES de Las Vegas, du 7 au 10 janvier 2025

L’événement incontournable de l’innovation technologique se tiendra du 7 au 10 janvier 2025. Cette édition promet de mettre en avant des solutions révolutionnaires, des appareils connectés aux avancées en IA.

>> CES – The Most Powerful Tech Event in the World

Coup de Gueule :

Barrot à l’amende

Jean-Noël Barrot, ancien secrétaire d’État au numérique, est pointé du doigt pour son refus de collaborer dans une affaire de cyberattaque liée au piratage de son smartphone. Une polémique qui soulève des questions sur les responsabilités en matière de cybersécurité.