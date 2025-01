Avant de partir en Week-End, faites dont un petit bilan… de l’actualité IT! C’est l’heure de retrouver InfoNews Hebdo avec au sommaire une nouvelle augmentation des tarifs Microsoft qui interroge, le baromètre du CESIN qui confirme l’essor des deepfakes, une levée de fonds majeure pour Alice & Bob, la révolution DeepSeek qui secoue le monde de l’IA, et le fiasco de Lucie, l’IA made in France.

Bienvenue dans cette nouvelle édition d’InfoNews Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire avec l’actualité IT décryptée par Guy Hervier et Jean-François Le Nilias. Cette semaine, cette actualité est particulièrement dense avec des sujets qui touchent au cœur des préoccupations des DSI.

L’IA continue de bouleverser le paysage technologique, comme en témoigne l’annonce fracassante de DeepSeek qui promet de démocratiser l’accès aux modèles de langage à grande échelle. Un « moment Spoutnik » selon Marc Andreessen, qui fait trembler jusqu’aux géants du secteur.

La souveraineté numérique n’est pas en reste avec des développements prometteurs comme la levée de fonds record d’Alice & Bob dans le quantique, contrastant avec les défis posés par la domination des géants américains, illustrée par la nouvelle politique tarifaire de Microsoft.

Enfin, la cybersécurité reste un enjeu majeur comme le souligne le dernier baromètre du CESIN, avec l’émergence inquiétante des deepfakes comme nouvelle menace à surveiller.



EN BREF CETTE SEMAINE :

Microsoft impose une nouvelle forme de contrat (Microsoft Customer Agreement) pour remplacer l’Enterprise Agreement, entraînant des augmentations de prix entre 5 et 40%. Cette hausse s’ajoute aux précédentes augmentations, dans un contexte où l’entreprise affiche des bénéfices record de 48 milliards de dollars sur six mois.

Le dixième baromètre du CESIN montre une relative stabilité des cyberattaques mais souligne l’émergence préoccupante des deepfakes, rendant les attaques plus crédibles. Près d’une entreprise sur deux déclare avoir subi une tentative d’attaque, même si toutes n’ont pas abouti.

La startup française spécialisée dans l’ordinateur quantique réalise une levée de fonds impressionnante auprès d’investisseurs européens. Leur approche unique du « cubit 4 » vise à réduire les erreurs quantiques, se différenciant de la course au nombre de qubits d’IBM.

Les effets de l’IA selon le WEF

Le rapport « Future of Jobs 2025 » du Forum Économique Mondial prévoit la suppression de 90 millions d’emplois d’ici 2030, mais la création de 170 millions de nouveaux postes. Le défi principal sera la reconversion et la formation pour ces nouveaux emplois plus qualifiés.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE :

L’entreprise chinoise DeepSeek bouleverse le marché avec un modèle d’IA comparable à GPT mais développé pour une fraction du coût habituel. Cette annonce a provoqué une chute spectaculaire de l’action NVIDIA, perdant 600 milliards de capitalisation en une journée.

LE RENDEZ-VOUS :

L’ISACA, via son chapitre français AFAI, organise une conférence majeure sur l’IA générative le 4 février, abordant les opportunités et les défis de cette technologie pour les entreprises.

LE CARTON ROUGE DE LA SEMAINE :

L’IA française Lucie, développée par l’Inagora avec le soutien du CNRS, a dû être mise hors ligne après seulement trois jours de test public suite à des réponses aberrantes, illustrant les défis du développement d’IA made in France. Mais pourquoi diable ne pas avoir fait appel à Mistral AI ?