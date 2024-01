Au sommaire d’InfoNews Hebdo cette semaine : Les AI PC au CES, le Cloud Bleu refait surface, Synopsys absorbe Ansys, Google Cloud fait un pied de nez à la concurrence et le FMI s’inquiète de l’IA…

InfoNews Hebdo c’est votre rendez-vous hebdomadaire avec l’actualité IT. Cette semaine, l’attention de Guy Hervier et Jean-François Le Nilias s’est arrêtée sur quelques annonces importantes et nouvelles études.

Et cela commence par la vague des AI PC qui a inondé le CES de Las Vegas. Pour l’instant, les apports des ces PC boostés à l’IA par des NPU ne sont pas évidents. Les cas d’usage restent à inventer. Mais pour les constructeurs, l’AI PC est le nouveau point d’inflexion du marché et Canalys pense que ces PC prendront 20% de parts de marché en 2024.

Le Cloud est l’autre grand sujet récurrent d’autant que les contraintes du Cloud de Confiance sont de plus en plus présentes à l’agenda des DSI. Cette semaine, Bleu, le cloud de confiance d’Orange et Capgemini sur technologies Microsoft (MS365 et Azure) a enfin refait parler de lui et a confirmé l’ouverture officielle de ses services fin 2024. En attendant, les démarches commerciales vont déjà démarrer. Toujours du côté du Cloud, Google tente de se démarquer en ne faisant plus payer de frais de transfert pour le rapatriement des données. Sauf que ce n’est pas aussi simple que ça…

Du côté de la cybersécurité, c’est l’ANSSI qui a retenu notre attention cette semaine en lançant trois nouveaux guide de remédiation que Guy Hervier a épluché pour vous.

La grosse annonce « éco » de la semaine c’est le rachat d’Ansys par Synopsys… Bien des DSI n’ont jamais entendu parlé de ces deux éditeurs. Pourtant le second rachète le premier pour 35 milliards de dollars ! Et on vous explique pourquoi !

Enfin, nos animateurs reviennent sur le lancement du Galaxy S24 et sur le rapport du FMI qui estime que 60% des emplois dans les économies avancées seront impactés par l’IA.

     

