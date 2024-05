Au sommaire d’InfoNews Hebdo cette semaine, les nouvelles annonces de Microsoft sur les PC Copilot+, les avancées de Dell et Nutanix dans le domaine de l’IA, la situation complexe d’Atos, et les grands projets IT de l’État.

Comme tous les vendredis, retrouvez Guy Hervier et Jean-François Le Nilias pour un décryptage de l’essentiel de l’actualité IT de la semaine. Et pour débuter cette émission, nos animateurs s’attardent sur la présentation, en amont de la conférence Build, d’une nouvelle génération de PC dopés à l’intelligence artificielle : les Copilot+ PC. Ces nouveaux PC, équipés de processeurs ARM, promettent une révolution en termes de performance et d’autonomie, mais soulèvent aussi des questions sur l’avenir du couple Windows-Intel.

En continuant sur l’IA, Dell et Nutanix ont également fait des annonces marquantes cette semaine. Dell a introduit l’AI Factory, une infrastructure complète pour l’IA, tandis que Nutanix a lancé GPT-In-a-box 2.0, une solution plug-and-play pour les entreprises souhaitant intégrer l’IA dans leurs opérations.

Et parce qu’il n’y a plus une semaine IT sans une agitation autour de la situation d’Atos, fleuron de la tech française en pleine turbulence, nos animateurs reviennent sur les revendications syndicales exprimées cette semaine appelant à une solution globale et rapide pour l’avenir de l’entreprise.

Enfin, nos animateurs se penchent sur les grands projets informatiques de l’État et le Dinum, avec une augmentation notable des budgets alloués malgré une réduction du nombre de projets. Quels sont les défis et les enjeux de cette transformation numérique pour les services publics français ? Et pourquoi, à l’ère de l’Agile, ces projets mettent en moyenne plus de 6 ans pour se concrétiser.

C’est parti pour une nouvelle émission riche en actualités et en analyses sur l’informatique et les télécoms !

