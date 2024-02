Comme chaque Vendredi, retrouvez InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT avec au sommaire cette semaine : OnlyOffice 8, SAP qui fâche du monde, Dell qui rompt avec VMware, le baromètre du CESIN …

Jean-François Le Nilias et Guy Hervier vous accueillent comme chaque vendredi sur le plateau de leur émission InfoNews Hebdo qui fait le tour de l’actualité IT de la semaine. Leur attention a été retenue par toute une série d’annonces et de polémiques.

Tout d’abord OnlyOffice, l’autre suite open source, européenne, au cœur de bien des solutions collaborative souveraines, passe en version 8. Découvrez les nouveautés.

Surprise ou pas… Depuis le rachat par Broadcom, l’écosystème VMware est tout chamboulé. Et Dell rompt son accord de distribution avec le pionnier de la virtualisation qui fut autrefois l’une de ses marques.

Côté cybersécurité, le CESIN a publié son baromètre. Et comme attendu, la situation sur le front de la cybersécurité n’est pas réjouissante… Explications et décryptages.

SAP fait la Une avec sa restructuration, ses licenciements, ses rêves d’IA et sa volonté de pousser toujours plus les entreprises vers le cloud.

Enfin, les GAFAMs dominent le monde. On le savait déjà mais par temps de crise, c’est encore plus vrai. L’un d’eux, Microsoft, a finalement obtenu le soutien de la CNIL pour l’hébergement des données de santé.

Bienvenue dans InfoNews Hebdo…

EN BREF

OnlyOffice 8.0 disponible en ligne : OnlyOffice Docs 8.0 est disponible en ligne

Dell rompt son accord de distribution avec VMWare : Dell se fâche (un peu) avec le VMware de Broadcom

L’USF réagit au plan de restructuration de SAP

Retour sur le baromètre du CESIN : Cybersécurité : Le Baromètre du CESIN témoigne d’une année 2023 compliquée

La revanche des valeurs traditionnelles

LE DOSSIER

SAP pousse les migrations vers RISE

RENDEZ-VOUS

La stratégie Cloud aux matinales IT4B

LA SURPRISE DE LA SEMAINE

La CNIL sur l’hébergement des données de santé chez Microsoft ; Cloud Temple voudrait bien récupérer le Health Data Hub