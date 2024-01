InfoNews Hebdo est de retour en 2024. Au sommaire de ce premier numéro de l’année, le WI-FI 7 star du CES, HPE s’offre Juniper Networks, OVHcloud étend son SecNumCloud…

Et c’est reparti pour une nouvelle saison ! InfoNews Hebdo l’émission qui déchiffre l’actualité IT fait son retour en ce début d’année 2024.

Vos animateurs préférés, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias, sont à nouveau aux commandes d’une émission au sommaire assez éclectique. La semaine a surtout été marquée par une grosse annonce, un deal important, qui voit HPE s’emparer de Juniper Networks pour former un nouveau géant du réseau.

Cette semaine était aussi la semaine du CES 2024. Nous reviendrons plus en détail la semaine prochaine sur les grandes nouveautés du salon. Cette semaine nous nous focalisons sur les débuts effectifs de la commercialisation du Wi-Fi 7. Les premiers routeurs sont de sortie mais c’est surtout les configurations Mesh qui attirent les regards car elles permettent d’avoir un réseau sans fil plus étendu et plus stable (les bornes parlants entre elles en Wi-fi 7) pour tous vos équipements Wi-Fi actuels (bien qu’ils ne soient pas eux en Wi-Fi 7).

Nos animateurs reviennent aussi sur les annonces autour de la facturation électronique, sur la cure d’amincissement que Microsoft fait subir à Windows, sur la multiplication des datacenters SecNumCloud chez OVHcloud et sur la nouvelle solution Disk Archive qui se veut une alternative moderne à la bande pour l’archivage longue durée des documents.

 <

AU SOMMAIRE :