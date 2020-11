Infosys, spécialiste des services et du conseil numérique, annonce la disponibilité d’une nouvelle offre dédiée à la transformation numérique des entreprises : Applied IA.

Cette solution vise à aider les sociétés à adopter une approche globale combinant Intelligence Artificielle, analyses et cloud pour fournir de nouvelles solutions et des expériences intuitives à l’échelle de l’entreprise.

En s’appuyant sur un portefeuille de solutions prêtes à l’emploi – qui peuvent être rapidement déployées – les entreprises tirent des enseignements exploitables de leurs bases de données, des données open source ou de données stockées sur le cloud, dans le but de créer de nouveaux modèles d’IA et de tirer de la valeur de leurs données.

Elles peuvent créer des solutions personnalisées via de véritables laboratoires vivants basés sur l’IA, orchestrant les offres des startups et de l’écosystème de plus de 30 partenaires Infosys.

Le portefeuille comporte des solutions d’automatisation intelligente (RPA), des solutions de Machine Learning et d’IA, des solutions de Data Science et des solutions de sécurisation de l’entreprise et de ses données.

Enfin, grâce à « InfoSys AppliedIA », les entreprises clientes peuvent aisément créer leur propre cloud basé sur l’IA et avoir accès à des logiciels IA open source sous forme de services au sein de leur infrastructure de cloud hybride.

« L’intelligence artificielle est aujourd’hui indispensable aux entreprises qui souhaitent adopter une bonne transformation numérique explique Ravi Kumar S, Président d’Infosys. La combinaison des données, du cloud et de l’intelligence artificielle offre aux entreprises un véritable avantage concurrentiel en les aidant à découvrir de nouvelles possibilités dans leur écosystème. L’offre Infosys Applied AI, associée à nos investissements dans le cloud via ‘Infosys Cobalt’, permet de découvrir de nouvelles applications qui offrent des expériences innovantes, adaptées et des offres différenciées. »

Découvrez Infosys AppliedIA en vidéo et en 1 minute :