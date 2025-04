Boostées par l’IA, poussées vers l’Edge et sécurisées par le Zero Trust, les infrastructures HCI hyperconvergées redonnent aux entreprises la main sur leur infrastructure numérique et leur cybersécurité. Ce trio gagnant dessine une nouvelle génération d’IT plus agile, distribuée et souveraine.

Accélérée par l’Intelligence Artificielle (IA), la transformation digitale progresse à un rythme effréné à l’échelle mondiale. Lors de son déploiement à l’échelle industrielle, la question cruciale se pose rapidement : où positionner les plateformes de calcul et de stockage de données indispensables à cette modernisation ?

Un nombre croissant d’organisations en Europe optent pour la souplesse du cloud public alliée à la souveraineté du cloud privé et adoptent une infrastructure hyperconvergée (HCI) pour répondre à l’évolution de leurs besoins IT. Ce type d’infrastructure scalable intègre un écosystème applicatif, des ressources de calcul, de stockage, de réseau unifiés et transparents.

Avec l’essor de l’architecture Zero Trust et des outils de sécurité reposant sur l’IA, les environnements HCI sont de plus en plus utilisés pour renforcer le framework applicatif de développement, distribuer des applications innovantes, déployer des modèles de calculs ou piloter la protection des données. Grâce aux HCI, les entreprises simplifient leur gestion informatique, réduisent leurs coûts opérationnels et renforcent leur sécurité en minimisant les surfaces d’attaque.

Selon un rapport de Data Fusion Insights, le marché européen des systèmes HCI s’élevait à 50 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 86,98 milliards de dollars d’ici 2031, soit un taux de croissance annuel de 8,23 % entre 2024 et 2031. Cette croissance de la convergence des infrastructure HCI et de la cybersécurité s’explique par trois tendances clés :

1 – La fusion de l’IA et de l’automatisation

Intégrée aux HCI, l’intelligence artificielle permet aux équipes IT d’anticiper et de résoudre des problèmes potentiels avant qu’ils n’affectent les activités de l’entreprise. Augmentée par l’IA, les analyses prédictives, basées sur la télémétrie fournie par les systèmes HCI identifient des schémas afin d’indiquer des failles de sécurités, des optimisations financières ou environnementales possibles, des défaillances matérielles, des goulots d’étranglement de performance.

L’automatisation de ces processus et les outils associés de FinOps, GreenOps, rendent les infrastructures informatiques plus réactives, en assurant une allocation optimale des ressources et en réduisant les interruptions. Cette automatisation des HCI s’étend dynamiquement à la cybersécurité avec des outils de Securtity Health.

En intégrant l’IA au ScoreHealth des systèmes HCI, les entreprises peuvent renforcer leurs capacités de détection et de réponse aux menaces, tout en garantissant l’intégrité et la conformité des données dans les environnements en périphérie (Edge), sur site ou cloud. L’IA analyse rapidement le trafic du réseau, détecte les comportements inhabituels et répond en temps réel aux menaces potentielles, diminuant ainsi les risques de violation de données et de cyberattaques tout en gardant une sobriété Financière et environnementale.

2 – La convergence de l’Edge computing et des HCI distribuées

L’empreinte numérique des entreprises s’étend progressivement vers le Edge Computing dans des secteurs tels que l’énergie, l’industrie, la santé et le retail, répondant ainsi à leur besoin crucial de traiter les données en temps réel. D’après Gartner, d’ici 2025, 75 % des données générées par les entreprises seront créées et traitées en dehors des centres de données ou des environnements cloud traditionnels, démontrant l’intérêt des entreprises pour l’Edge computing.

L’Edge computing (périphérie) permet de sécuriser, d’assurer la compliance, ordonnancer puis analyser les données en temps réel au plus près de leur point de création afin d’améliorer la prise de décision pour les entreprises. Par définition, en raison de l’éloignement du Edge par rapport aux Datacenters traditionnels, la modularité et l’évolutivité des infrastructures hyperconvergées revêtent une importance capitale. Déployées de manière distribuée, elles permettent aux entreprises d’étendre leurs ressources IT aux sites périphériques avec des « Tailles de T-Shirt » maitrisées, sans avoir à investir dans des DataCenters traditionnels.

En Europe, les infrastructures hyperconvergées (HCI) distribuées rencontrent un véritable succès, les acteurs du marché cherchant à traiter leurs données localement tout en diminuant leur dépendance vis-à-vis des centres de données. A titre d’exemple, les HCI sont utilisées dans le secteur de la santé pour analyser en temps réel les données des patients sur leur lieu de prise en charge, améliorant ainsi les résultats médicaux et l’efficacité opérationnelle. Dans le commerce de détail, les déploiements d’HCI à la périphérie assurent une gestion des stocks en temps réel, facilitant l’expérience d’achat pour les clients.

3 – La cybersécurité renforcée au travers d’architecture Zero Trust

Selon la récente étude Dell Technologies Innovation Catalyst, 89 % des entreprises appliquent une stratégie de déploiement Zero Trust, afin de protéger leurs ressources critiques face à des menaces toujours plus complexes.

La répartition actuelle des données à la fois sur site, dans le cloud et à la périphérie rend les modèles de sécurité traditionnels, basés sur le périmètre, obsolètes, conduisant à la montée en puissance d’une approche de cybersécurité Zero Trust (ZTA). Or, les HCI intègrent de plus en plus les principes ZTA, avec des fonctions telles que le chiffrement sophistiqué, l’authentification multifactorielle, la surveillance continue ou la micro-segmentation pour isoler les charges de travail et limiter la propagation des menaces au sein de l’infrastructure.

Très prisée dans les secteurs de la finance, des services publics et des infrastructures critiques, l’approche Zero Trust favorise l’accélération de l’adoption des environnements HCI en Europe. Particulièrement vulnérables aux cyberattaques, ces secteurs s’appuient également sur le modèle Zero Trust pour atténuer les risques et garantir leur conformité aux exigences réglementaires.

Le recours à l’automatisation intelligente et le Zero Trust guident la conception des HCI de demain. En consolidant le framework applicatif, les modèles, le stockage de manière cohérente sur une plateforme unique, flexible et agile, les infrastructures hyperconvergées permettent aux entreprises de s’adapter aux innovations de l’ère numérique.

_____________________________

Par Vincent Barbelin, CTO ambassador, Dell Technologies

