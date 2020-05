Intel annonce l’acquisition de son concurrent Rivet Networks pour un montant qui n’a pas été dévoilé.

Les utilisateurs de PC Dell et de machines de gaming signées Alienware ou HP connaissent bien les interfaces réseau « Killer » et leurs paramètres optimisés pour tirer le meilleur parti d’une connexion réseau avec une diminution des latences et une priorité donnée aux flux réseaux des jeux. Les produits Killer sont également capables de combiner Ethernet et Wi-Fi pour assurer une gestion plus intelligente des priorités des flux et améliorer l’expérience des jeux en réseau.

Ces interfaces réseau sont le fruit du constructeur Rivet Networks concurrent de longue date d’Intel dans le domaine des chipsets Wi-Fi. Intel rappelle à l’occasion de ce rachat qu’il y a en moyenne 11 appareils connectés en Wi-Fi dans chaque foyer, que durant les deux derniers mois de pandémie les appels vidéos en Wi-Fi ont augmenté de 293%, et qu’aujourd’hui certains fournisseurs d’accès Internet constatent que 90% du trafic est basé sur du Wi-Fi.

Le portefeuille de solutions matérielles et logicielles de Rivet viendra enrichir celui d’Intel. L’équipe de concepteurs de Rivet va intégrer la division « Wireless Solutions Group » elle-même division de « Intel Client Computing Group ».