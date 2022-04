Intel va étoffer son portfolio de solutions logicielles pour optimiser le fonctionnement des datacenters et des clouds en s’offrant une startup spécialisée dans ce domaine, Granulate.

L’optimisation des clouds est décidément dans la roadmap des fournisseurs de processeurs. Quelques jours après le rachat de Pensando et de sa technologie NPU/DPU par AMD, c’est au tour d’Intel d’annoncer une acquisition liée à ces thématiques.

La firme pilotée par Pat Gelsinger annonce l’acquisition pour un montant non divulgué (mais estimé à 650 millions de dollars par certains analystes) de la startup israélienne Granulate. Née en 2018, cette dernière avait intégré le programme accélérateur pour startups « Ignite » d’Intel en 2019.

Granulate développe des technologies à base d’IA dédiées à l’optimisation des opérations dans les clouds et datacenters notamment afin de réduire les coûts d’infrastructure.

« Aujourd’hui, les clients du cloud et des centres de données exigent des logiciels évolutifs et performants pour tirer le meilleur parti de leurs déploiements matériels », justifie Sandra Rivera, vice-présidente exécutive et directrice générale du Datacenter and AI Group chez Intel. « Le logiciel d’optimisation autonome de pointe de Granulate peut être appliqué aux workloads de production sans que le client ait à modifier son code, ce qui engendre une valeur matérielle et logicielle optimisée pour chaque client de cloud et de datacenters. »

Les 120 collaborateurs de Granulate viendront rejoindre la division « Datacenter & AI Business » d’Intel qui espère rapidement intégrer les technologies d’optimisation de sa nouvelle acquisition dans son portfolio de solutions.

