ITS Group confirme son solide positionnement sur le marché et annonce une campagne de recrutement d’envergure sur les six prochains mois en ouvrant 200 nouveaux postes dans l’ensemble de ses filiales et agences. Ces recrutements s’inscrivent dans un contexte d’accélération de l’activité d’ITS Services, filiale d’ITS Group spécialisée dans les infrastructures IT et l’ingénierie de production, qui en dépit de la crise du Covid, a remporté de nombreux nouveaux marchés stratégiques notamment dans les domaines de l’infrastructure, du cloud et de l’intégration continue.

Innover en matière de recrutement

Pour s’entourer de nouveaux experts, ITS Group positionne le canal de cooptation comme un vecteur clé de sourcing et d’intégration. En effet, l’ESN souhaite associer ses collaborateurs à sa croissance et les encourager à promouvoir l’expertise et les opportunités offertes par le groupe. Dans ce contexte, un programme de cooptation associé notamment à une prime importante de 2 000 euros et diverses dotations à dominante « Éco responsabilité et mobilité » ont été mis en œuvre par le service recrutement. Bien entendu, cette initiative vient compléter les autres canaux de recrutement utilisés notamment en termes d’événement ou de stratégie digitale.

Un processus de recrutement s’insérant dans une démarche ISO 9001

Au regard des missions stratégiques sur lesquelles ITS Group intervient, il est fondamental pour L’ESN de s’entourer des meilleurs experts du marché. Le groupe a ainsi certifié sa démarche de recrutement, ce qui lui permet de se distinguer fortement de ses concurrents et d’intégrer rapidement des collaborateurs dont les compétences correspondent aux attentes de ses clients. Cela constitue un engagement fort d’ITS Group qui s’inscrit dans un processus innovant de « Sourcing agile ».

Mohamed RABEI, Responsable recrutement chez ITS Services « ITS Group investit au quotidien des moyens importants pour recruter de nouveaux talents et les faire évoluer avec un accompagnement opérationnel par des managers techniques. Plus que jamais, nous évoluons sur un marché en tension où les meilleurs experts sont fortement convoités et sollicités. Nous bénéficions de réels différenciant qui nous permettent d’offrir à nos collaborateurs des missions à valeur ajoutée correspondant à leurs attentes ».

Les offres disponibles sont consultables en ligne sur le site d’ITS Group