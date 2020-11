Cassandra est avec MongoDB l’une des bases NoSQL open source les plus populaires du marché. Son éditeur, DataStax, annonce la disponibilité d’une version spécifiquement pensée et construite pour une exécution sur des clusters Kubernetes avec un support des workloads « stateful ».

Sous licence Apache, K8ssandra se déploie avec le gestionnaire de package Kubernetes : Helm.

Outre le moteur de bases, K8ssandra est accompagné de trois modules indispensables : Reaper, l’outil d’administration et dépannage ainsi que le module de sauvegarde Medusa et l’outil de collecte de métriques et d’observabilité MCAC conçu pour fonctionner de pair avec Prometheus (et Grafana).

D’après nos informations, K8ssandra découle directement du travail réalisé par DataStax sur Astra, la version DBaaS de Cassandra. Du coup, K8ssandra ne s’appuie sur le code de Cassandra 4.0 en bêta depuis de longs mois. Des discussions sont en cours pour éventuellement réintégrer les développements de K8ssandra dans la version 4.0 de Cassandra.

Le code source de K8ssandra est disponible sur Github. Plus de détails sur le site officiel : k8ssandra.io.