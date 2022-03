Ce Lundi 21 mars se tiendra dans le cadre très prestigieux du Musée d’Orsay, une institution du monde IT : la cérémonie de remise des trophées « DSI de l’Année » d’IT for Business. Pour cette 23ème édition, marquée par un retour en présentiel, le magazine promet des surprises et quelques interventions phares.

C’est une tradition désormais très bien établie dans l’univers des DSI et des responsables informatiques : ce soir, IT for Business va remettre ces célèbres trophées « DSI de l’année » au cours d’une soirée riche en animations dans le cadre prestigieux du Musée d’Orsay.

La soirée débutera par différentes interventions, tables rondes et démonstrations menées par des experts d’Accenture, de Nutanix, d’OVHcloud, de Thales, de Google Cloud, d’Axway, d’Alcatel Lucent, et de Salesforce accompagnés de DSI du Cigref et du Cesin.

Puis la cérémonie viendra remettre les 9 trophées « DSI de l’année » :

* « DSI augmenté(e) de l’année »

* « DSI Engagé(e) de l’année »

* « DSI Résilient(e) de l’année »

* « DSI Communicant(e) de l’année »

* « DSI orchestrateur/orchestratrice de l’année »

* « DSI transformateur/transformatrice de l’année »

* « Grand Prix DSI de l’année »

* « Prix du DSI coup de cœur de l’année»

* « Prix du Manager Numérique de l’année »

Pour suivre le streaming live de cette 23ème cérémonie des « DSI de l’Année » d’IT for Business, vous devez préalablement vous inscrire en cliquant sur ce lien :