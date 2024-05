La 5G n’est pas encore totalement inscrite dans le paysage que la 6G monopolise déjà bien des attentions. Pour évoquer la modernisation des réseaux et la connectivité de demain, Christian Léon, DG d’Ericsson France est l’invité de Guy Hervier.

4G, 5G et bientôt 6G… La connexion radio a métamorphosé la connectivité des entreprises dans un univers où bien des services sont portés par le Cloud et profitent des contextes de la mobilité pour proposer des solutions personnalisées.

Avec son invité de la semaine, Christian Léon, DG d’Ericsson France, Guy Hervier revient sur les dernières avancées technologiques et les défis du secteur des télécommunications.

Avec lui, il évoque les promesses et les complexités de la 5G mais aussi la façon dont elle façonne déjà le monde numérique, améliorant les capacités des entreprises à travers une connectivité plus rapide et plus fiable, et ouvrant la porte à de nouveaux usages de mobilité d’entreprise ou de villes intelligentes.

Une 5G qui invite les opérateurs et les entreprises à se repencher sur leurs réseaux. Christian Léon évoque ainsi l’importance de la virtualisation et du cloud dans l’évolution des infrastructures réseau, soulignant le besoin d’une approche proactive pour maintenir l’Europe à la pointe de la technologie. Alors même que l’Europe est aujourd’hui significativement en retard dans la couverture 5G par rapport à la Chine ou les USA.

À travers leur échange pointe ainsi une inquiétude sur les capacités d’adaptation d’une Europe de plus en plus régulée alors que la 6G commence déjà à faire parler d’elle. Bien qu’encore au stade de conceptualisation, la 6G promet de repousser encore plus loin les limites de la connectivité mobile. Avec des spécifications prévues pour être écrites d’ici 2029 et des lancements commerciaux envisagés pour 2030, la 6G vise à créer un continuum entre le monde physique et le cyberespace, facilitant ainsi la création de jumeaux numériques du monde réel. Cette technologie avancée devrait permettre des interactions en temps réel et ultra-rapides, avec une emphase sur la sécurité, la résilience et une consommation énergétique réduite, répondant ainsi aux objectifs de développement durable. Christian Léon souligne au passage l’importance de maintenir un standard global pour la 6G afin de bénéficier d’un effet d’échelle, crucial pour réduire les coûts de production et rendre la technologie accessible au plus grand nombre. Ce standard global – l’idée n’est pas acquise – favoriserait également une compétitivité saine et stimulerait l’innovation à travers les industries et les continents.

