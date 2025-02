Lors des Synology Solution Day qui se sont tenus à Paris le 13 février dernier, nous avons rencontré Serge Koeller, Directeur technique et DSI de la Cité internationale de la Bande Dessinée et de l’Image (CIBDI) d’Angoulême. Cette institution culturelle majeure, qui accueille plus de 200 000 visiteurs par an, abrite l’une des plus importantes collection de bandes dessinées d’Europe.

Répartie sur trois sites – le vaisseau Moebius, le musée de la bande dessinée et la Maison des Auteurs – la CIBDI fait face à des défis technologiques croissants, notamment en matière de stockage et de préservation numérique. « On a un data center qui est beaucoup plus important qu’on pourrait ne l’imaginer, » explique Serge Koeller. « On a au total quatre serveurs physiques avec 25 serveurs virtuels. »

L’enjeu principal réside dans la conservation numérique du patrimoine. Avec plus de 450 000 planches déjà numérisées en haute résolution et sous quatre formats différents, les besoins en stockage sont considérables. « Actuellement, nous sommes à 80 Téraoctets de données […] Nous avons déjà prévu pour nos serveurs une volumétrie de 250 Téra » précise le DSI.

Client historique de Synology depuis plus de 15 ans, la CIBDI apprécie particulièrement le rapport qualité-prix des solutions proposées. « On reste un établissement public et culturel qui, selon moi, fait partie des établissements les plus fragiles en termes de financement. Donc on a besoin d’avoir des solutions qui sont au meilleur coût, qui sont fiables et qui nous permettent de durer dans le temps, » souligne Serge Koeller.

Les solutions de stockage Synology répondent parfaitement aux besoins spécifiques de l’institution, notamment grâce à leurs fonctionnalités de sauvegarde immuable, essentielles pour la conservation du patrimoine numérique. La facilité d’utilisation des interfaces et l’efficacité des outils proposés sont également des atouts majeurs pour l’équipe technique de la CIBDI.

Découvrez ci-dessous l’interview de notre invité Serge Koeller Directeur Technique de la Cité internationale de la Bande Dessinée et de l’image (CIBDI)