Une bonne connectivité à Internet est devenu un critère décisif de choix d’un hôtel et influence directement la satisfaction client ensuite exprimée dans les avis laissés sur les sites de réservation. L’adoption de technologies de pointe comme le Wi-Fi 7 permet aux établissements de se démarquer, fidéliser leur clientèle et accroître leur compétitivité sur un marché toujours plus exigeant.

À l’approche de la saison estivale, une tendance majeure se dessine dans l’industrie hôtelière : la qualité de la connectivité Internet devient un facteur clé d’attractivité pour les établissements touristiques. Les touristes, de plus en plus connectés, placent désormais la performance du Wi-Fi au même niveau que l’emplacement ou les services traditionnels dans leurs critères de choix.

La connectivité : nouvel atout majeur des hôtels

La connectivité est devenue un élément crucial dans le choix d’un hébergement. Une grande majorité des voyageurs considèrent aujourd’hui la qualité du Wi-Fi comme un facteur essentiel lors de la sélection de leur hôtel. Cette tendance souligne l’importance croissante de ce service qui influence directement la satisfaction des clients. Une connexion Wi-Fi performante peut transformer une expérience moyenne en un séjour mémorable, tandis qu’une connexion médiocre peut ternir l’image d’un établissement par ailleurs excellent.

Au-delà d’être un simple critère de sélection, la qualité de la connectivité est devenue un véritable facteur de différenciation dans un marché hôtelier toujours plus compétitif. Les établissements qui investissent dans des infrastructures réseau de pointe se démarquent nettement de leurs concurrents. Ils attirent non seulement une clientèle technophile, mais aussi des voyageurs d’affaires exigeants et des familles souhaitant rester connectées pendant leurs vacances. Cette différenciation s’étend également au marketing, où la connectivité s’est imposée comme un argument de premier plan. De nombreux hôtels mettent en avant aujourd’hui la qualité de leur Wi-Fi sur le même plan que leurs autres services.

L’impact de la connectivité ne s’arrête pas là. Une expérience de connectivité positive joue un rôle significatif dans la fidélisation de la clientèle. Les voyageurs ayant bénéficié d’une connexion internet rapide et fiable sont plus enclins à revenir dans le même établissement lors de leur prochain séjour. Cette satisfaction se traduit souvent par des recommandations à leur entourage, générant ainsi un bouche-à-oreille positif pour l’hôtel. Conscients de cette tendance, de nombreux établissements intègrent désormais des avantages liés à la connectivité dans leurs programmes de fidélité, renforçant ainsi l’attachement des clients à leur marque.

Les investissements technologiques : un levier de business

L’adoption de technologies de pointe, en particulier le Wi-Fi 7, s’impose comme un facteur clé d’attractivité et de performance commerciale, en particulier pour les hôtels de luxe. Par exemple, l’hôtel Passalacqua, situé sur le très chic lac de Côme en Italie, illustre parfaitement cette tendance. Élu « Meilleur hôtel au monde » par The World’s 50 Best Hotels en 2023, cet établissement a fait le choix audacieux d’investir dans le Wi-Fi 7, la dernière génération de technologie sans fil.

Cela représente une avancée majeure, offrant des vitesses théoriques pouvant atteindre 46 Gbps, soit près de cinq fois plus rapides que le Wi-Fi 6. Cette technologie assure également une latence ultra-faible et une gestion optimisée des environnements à forte densité d’appareils. Pour l’hôtel Passalacqua, l’adoption du Wi-Fi 7 signifie que ses clients bénéficient d’une connectivité ultra-rapide et fiable dans l’ensemble de l’établissement, que ce soit pour des appels vidéo en haute définition au bord de la piscine ou pour le streaming de contenus 4K dans les chambres, tout cela en simultanés et sans latence. De plus, les fonctions de sécurité avancées du Wi-Fi 7 comprend des protocoles de cryptage qui offrent aux clients et au personnel un environnement plus sûr pour les données, qu’il s’agisse de transactions financières ou d’informations personnelles.

Ce type d’investissement technologique à un réel impact significatif sur l’attractivité commerciale. En effet, une connectivité optimale participe à l’augmentation des réservations, l’amélioration de la satisfaction qui se traduit par une fidélisation, renforçant ainsi la réputation de l’établissement.

La capacité du Wi-Fi 7 à gérer un grand nombre d’appareils de manière simultanée peut ouvrir de nouvelles opportunités commerciales pour les hôtels lors des périodes creuses, comme la diversification de la clientèle en accueillant des événements d’entreprise attirant ainsi une nouvelle clientèle d’affaires en dehors de la haute saison touristique. Cette diversification contribue à lisser les variations saisonnières d’occupation, un enjeu crucial pour la rentabilité des établissements hôteliers.

En conclusion, la connectivité s’impose comme un facteur d’attractivité majeur pour les hôtels. Les établissements qui investissent dans des infrastructures de pointe comme le Wi-Fi 7 se positionnent favorablement pour attirer et fidéliser une clientèle toujours plus exigeante. Cette tendance redéfinit les standards de l’industrie hôtelière, faisant de la qualité de la connexion internet un élément aussi crucial que l’emplacement ou les services traditionnels pour assurer le succès d’un établissement.

____________________________

Par Steven Bronken, Head of Global Hospitality, Hospitality Solutions, Ruckus Networks

À lire également :