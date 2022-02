Alors que Wi-Fi 6 s’étend dans les dispositifs grand public et que son évolution Wi-Fi 6E commence à percer, Mediatek réalise déjà les premières démonstrations publiques du futur Wi-Fi 7.

La norme 802.11be, plus connue sous le nom de Wi-Fi 7, a été dévoilée en mai 2021 mais doit encore être finalisée et approuvée. Ce qui n’empêche pas certains constructeurs de commencer à l’expérimenter et d’en faire les premières démonstrations. C’est notamment le cas de Mediatek.

« Le déploiement de Wi-Fi 7 marquera la première fois où le Wi-Fi pourra véritablement servir de remplacement aux connexions filaires/Ethernet pour les applications à très haut débit », affirme Alan Hsu, vice-président d’entreprise et directeur général de l’activité Connectivité intelligente chez MediaTek. « La technologie Wi-Fi 7 deviendra ainsi l’épine dorsale des réseaux domestiques mais aussi des réseaux industriels et de bureau fournissant une connectivité transparente pour tout, des applications AR/VR multi-joueurs au cloud gaming, des appels 4K au streaming 8K et au-delà. »

Sur le papier, avec un même nombre d’antennes, Wi-Fi 7 promet des vitesses de transfert 2,4 à 5 fois plus rapides que Wi-Fi 6.

En combinant diverses améliorations désignées sous l’acronyme EHT (Extremely High Throughput), Wi-Fi 7 pourrait ainsi supporter des bandes passantes théoriques de 30 Gb/s (gigabits par seconde) par points d’accès. Un chiffre à comparer à l’Ethernet Gigabit (1 Gb/s) communément répandu sur les PC et routeurs familiaux et à l’Ethernet 10 Gb/s universellement disponibles dans les datacenters et switches d’entreprises. En théorie, le Wi-Fi 7 pourrait donc bien venir rendre caduque le filaire lorsque ce dernier s’imposait simplement sur des contraintes de débit. Par ailleurs, la connectivité des foyers s’en trouvera notamment transformée avec une bien meilleure distribution des flux alors que le nombre d’objets connectés par famille croit exponentiellement.

Le Wi-Fi 7 demeurera compatible avec les appareils Wi-Fi des générations précédentes en 2,4 et 5 GHz mais fera un usage plus intensif et complet de la bande 6 GHz (5,925 à 7,125 GHz) bien moins impactée par les interférences. La norme promet également des latences plus faibles et donc plus proches des connexions filaires.

Par ailleurs, Wi-Fi 7 introduit un fonctionnement multiliaison « MLO » (Multi-Link Operation) avec équilibrage de charge et agrégation de plusieurs canaux sur différentes fréquences pour offrir de meilleures performances mais aussi une meilleure stabilité apte à concurrencer certains usages filaires. Un routeur Wi-Fi 7 sera donc en mesure d’utiliser toutes les bandes et tous les canaux disponibles de manière dynamique pour accélérer les connexions ou éviter intelligemment les bandes présentant de fortes interférences.

Les instances officielles anticipent une disponibilité du Wi-Fi en 2024 mais Mediatek estime de son côté que ces premiers produits pourraient être commercialisés dès 2023.