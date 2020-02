Au fur et à mesure que les entreprises adoptent des initiatives de transformation numérique (cloud, Internet des objets [IoT] et mobile), leur surface d’attaque s’étend rapidement et le risque de violation augmente. Par exemple, les organisations distribuées ayant un ou plusieurs sites distants se tournent vers le SD-WAN. Mais le SD-WAN à lui seul ne résout pas trois problèmes de sécurité connexes :

la protection des multiples périphéries du WAN, le manque de visibilité sur les périphériques et la complexité de l’infrastructure des sites distants.

Cependant, une solution qui consolide les fonctionnalités réseau et sécurité peut aider les responsables de l’ingénierie et de l’exploitation réseau à simplifier l’infrastructure tout en améliorant la sécurité et la productivité dans les sites distants. Une approche SD-Branch intégrée peut améliorer la visibilité, le contrôle et la facilité de gestion, tout en réduisant le coût total de possession pour les entreprises distribuées.

Ce livre blanc proposé par Fortinet vous dévoile les bonnes pratiques pour réduire la vulnérabilité des sites distants.