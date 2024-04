Colibri, éditeur d’une solution Cloud de Sales & Operations Planning, accompagne l’hyper croissance de La Rosée Cosmétiques en modernisant ses processus de gestion logistique.

La Rosée Cosmétiques a été créée à Lyon par deux pharmaciennes, avec la volonté de créer une offre simple de soins hydratants, à la fois respectueux de la peau et de la planète. Les produits sont distribués via les réseaux de pharmacies partenaires, et sur le site e-commerce de la marque. La marque est présente en France, en Belgique et en Espagne. L’entreprise connaît une phase d’internationalisation et amorce l’ouverture de nouveaux pays, via des réseaux de distribution qui s’adaptent aux spécificités territoriales.

Trouver un outil ergonomique pour des données agiles dans un contexte de forte croissance

Si les propositions de prévision étaient autrefois effectuées sur Excel, ce modèle a rapidement montré ses limites dans un environnement « VUCA » : volatile, incertain, complexe et ambigu.

Pour La Rosée Cosmétiques, il est important de pouvoir faire du cas par cas. Les produits sont en effet soumis à de multiples composantes qui viennent influencer les prévisions de vente, et donc les plans d’approvisionnement. On retrouve notamment l’effet lié à la sortie de nouveaux produits, la saisonnalité propre aux produits, leur rythme d’écoulement, l’augmentation de la notoriété de la marque, l’évolution de la concurrence. Ces caractéristiques réclament de l’agilité et de pouvoir rebattre les cartes à chaque nouveau cycle.

À cet environnement fluctuant s’ajoute le contexte d’hyper croissance propre à l’entreprise, qui rend le tout encore plus complexe. En réponse, l’équipe Supply s’est agrandie et le modèle a évolué, pour aboutir à un constat sans appel : il est impossible de tout prévoir avec la force de l’esprit, l’heure est à la professionnalisation de l’outil de travail.

La sélection de la plateforme Colibri

Pour effectuer un choix éclairé, l’équipe est partie à la rencontre de plusieurs acteurs et cinq solutions ont été shortlistées : des solutions S&OP et DDMRP.

Voici les besoins clés auxquels Colibri a su répondre :

• Une interface user friendly qui permet une immersion intuitive ;

• Une approche multi-canal pour intégrer des produits vendus en b2b, en b2c et à l’export avec des modèles d’approvisionnement distincts ;

• Une solution éprouvée capable de s’adapter à différents scénarios et de faciliter la vie des équipes : s’appuyer sur une solution capable d’intégrer et de répondre aux différentes contraintes business ;

• La diversité des modèles statistiques permettant d’aller loin dans la personnalisation du modèle de prévision, afin d’adapter un modèle de prévision par produit ou par famille de produits ;

• Le coût : s’appuyer sur des modèles de coûts flexibles qui évoluent selon les besoins réels, à l’inverse d’une charge fixe annuelle ;

• Un service support disponible, en opposition aux suites logicielles trop institutionnelles avec un fonctionnement par tickets et un helpdesk très éloigné. Cela représentait aussi un critère important pour faciliter la prise en main et bien s’approprier l’outil.

Après la délibération, l’intégration s’est effectuée grâce à l’accompagnement de deux consultants et de divers ateliers de cadrage pour paramétrer la solution et l’adapter à la réalité de l’entreprise : définir les grandes familles de produits, les axes d’analyse, les univers, les éléments pour identifier les prévisions anormalement élevées ou anormalement faibles, etc.

Fluidité de la solution, lecture intuitive des données, groupement par familles, export des données dans de nombreux… sont autant de bénéficies liés à la plateforme Colibri. La solution permet également de rationaliser les prévisions avec une approche financière. Il est possible d’entrer des paramètres en fonction des canaux de distribution, des zones géographiques des produits, et donc d’obtenir assez facilement une vision chiffrée des prévisions, qui peut être comparée au budget.

Édouard Bergeret, Directeur des Opérations La Rosée Cosmétiques « Grâce à Colibri, nous avons mis en place des réunions S&OP avec le commerce, la finance et la Supply. La solution constitue un support très dynamique pour animer ces réunions, en nous permettant de faire varier les hypothèses et d’évaluer les conséquences. »

En complément du module Vision, dédié à la prévision de ventes, La Rosée Cosmétiques va déployer un second module : Flow.

Édouard Bergeret, Directeur des Opérations La Rosée Cosmétiques « Nous sentons que tout le monde souhaite cultiver le partenariat et faire en sorte qu’on soit épanouis avec la solution. Flow permettrait de prendre en compte une politique de stockage – niveau de stock de sécurité, délai d’approvisionnement, prix en fonction du volume -, et donc d’optimiser les plans d’approvisionnement : soit au profit du coût, de la sécurité ou du taux de service. C’est donc un module complémentaire à Vision. »