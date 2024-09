Face aux contraintes budgétaires des collectivités et organismes publics, les centrales d’achat offrent une solution pragmatique en optimisant les coûts et en accélérant les processus. Grâce à leur volume d’achats, elles proposent un large éventail de produits tout en assurant la conformité aux normes en vigueur.

Créée en 1985, l’UGAP a été la première centrale d’achat pour les marchés publics, et pendant très longtemps elle a été la seule. Mais depuis une dizaine d’année, elles se multiplient. Qu’elles soient régionales, à l’instar de l’AMPA, de CAP Territoires ou du SICTIAM – pour n’en citer que quelques-unes – ou bien spécialisées comme RESAH pour le secteur hospitalier ou CANUT pour les collectivités et bailleurs sociaux, elles font désormais partie du paysage et sont une alternative efficace aux procédures traditionnelles des marchés publics.

Pourquoi les centrales d’achats sont-elles de plus en plus prisées par les acteurs publics ?

Plus efficaces, plus rapides, et en position de force, elles font tout mieux que les appels d’offres d’achats publics ! Dans un contexte où les collectivités territoriales et les organismes publics cherchent à optimiser leurs coûts et leurs ressources tout en simplifiant leurs processus d’achat, les centrales d’achats apparaissent comme une solution efficace en répondant à leurs besoins spécifiques.

Elles simplifient les procédures et réduisent les délais:

L’une des contraintes des marchés publics réside dans leur lourdeur administrative : de la rédaction de l’appel d’offre à la sélection finale du ou des candidats, il peut s’écouler plusieurs mois ! Sans compter la mobilisation de ressources internes qui pourraient pendant ce temps se consacrer à leur cœur de métier. La centrale d’achat offre une alternative plus efficace en permettant aux établissements d’accéder directement aux produits et services de marchés déjà négociés.

Elles permettent d’optimiser les coûts:

Et c’est une bonne chose car le budget est le nerf de la guerre dans la majorité des établissements publics ! En mutualisant les besoins de plusieurs entités, les centrales d’achats achètent des volumes plus importants leur permettant ainsi de négocier des prix plus intéressants pour les établissements publics tout en restant justes pour les fournisseurs. Les collectivités et organismes publics peuvent donc réaliser des économies significatives et bénéficier de conditions de paiement parfois plus avantageuses.

Elles offrent un choix de produits plus large et une plus grande flexibilité :

Les appels d’offres peuvent être très limitants pour les fournisseurs qui doivent s’en tenir aux spécifications demandées, réduisant le plus souvent le choix à des gammes de produits restreintes. Grâce à leurs volumes d’achat d’une part et à la diversité de leurs fournisseurs d’autre part, les centrales d’achats sont en mesure de proposer un éventail beaucoup plus large de produits et de services à leurs catalogues, ainsi que les dernières innovations du marché à un prix qui reste compétitif. Les établissements publics peuvent ainsi bénéficier des dernières avancées technologiques mises sur le marché.

Elles respectent la réglementation de la commande publique:

Aspect crucial des achats publics, l’assurance de la conformité est un point de plus à porter au crédit des centrales d’achat. Elles veillent en effet à ce que leurs procédures d’achat respectent les directives européennes en matière de marchés publics et appliquent bien évidemment les règles définies par le code de la commande publique. Certaines centrales d’achats prennent des engagements qui vont encore plus loin que les règlementations en vigueur, ainsi l’UGAP intègre des clauses sociales et environnementales dans 77% de ses marchés, une manière de soutenir les politiques publiques en matière d’achats responsables.

Les centrales d’achat sont une alternative sérieuse aux appels d’offres de marchés publics traditionnels. Elles présentent non seulement des avantages financiers, mais elles offrent aussi une simplification des processus d’achat et favorisent l’accès à des produits et services de qualité. Pour les collectivités territoriales et les organismes publics, se tourner vers une centrale d’achat s’avère donc être une stratégie gagnante pour optimiser leurs achats et leurs ressources. Côté fournisseur, entrer dans leurs catalogues offre des avantages considérables en termes de marché, de simplification des processus et de visibilité. Tout le monde y gagne !

___________________

Par Marilyne Michel, Directrice D-Link France

