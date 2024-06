Lors d’une Assemblée Générale du Club de la Sécurité de l’Information et du Numérique (CESIN), le 14 juin 2024, l’association a élu son nouveau Bureau et nommé de nouvelles têtes à son Conseil d’Administration.

Le CESIN, Club de la Sécurité de l’Information et du Numérique, est l’une des associations françaises les plus en vue dans le secteur de l’informatique et de la cybersécurité. Elle rassemble plus de 1000 membres issus des entreprises et administrations françaises. Ce club a pour vocation de favoriser les échanges et la collaboration entre les professionnels de la cybersécurité et les autorités gouvernementales. Il offre une plateforme permettant aux experts de partager leurs connaissances et leurs expériences dans ce domaine. Le CESIN joue un rôle actif dans les initiatives nationales liées à la sécurité de l’information. Il contribue à l’élaboration de réglementations, de guides et d’autres documents de référence en formulant des propositions.

Le CESIN compte parmi ses membres plusieurs organismes et institutions, comme l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), Gendarmerie Nationale, Commandement Cyber Gendarmerie, Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), Gimelec, Brigade d’enquêtes sur les fraudes aux technologies de l’information (BEFTI), Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication (OCLCTIC), Préfecture de Police, Police Judiciaire, Cybermalveillance.gouv.fr, Ministère de la Justice, Ministère de l’Intérieur.

Autant dire que le CESIN est un acteur clé de l’écosystème français de la cybersécurité.

Son nouveau conseil d’administration lui permet de mettre en avant de nouvelles figures de la cyber alors que Sabrine Guiheneuf (RSSI du Groupe de Unibail-Rodamco-Westfield), Maxime Descombes (CISO du groupe Bel) et Xavier Leschaeve (Directeur Cybersécurité, Louis Vuitton) ont demandé à quitter le CA.

Sans grande surprise, Mylène Jarossay (Chief Information Security Officer de LVMH) conserve son poste de Présidente qu’elle occupe depuis 2019. De même, Alain Bouillé reste Délégué Général et porte-parole de l’association, Eric Doyen conserve sa fonction de Trésorier, et Didier Gras reste Secrétaire Général.

Trois nouveaux membres intègrent cette année le Conseil d’Administration :

>> Estelle Tchigique Boyer, Group CISO, CNP Assurances

>> Loïs Samain, RSSI, EDF Hydro

>> Olivier Stassi, Directeur SSI Groupe, BPI France

Le conseil d’administration du CESIN conserve également ses autres membres : Vincent Lefret (RSSI, U IRIS), Arnaud Martin (DC, Groupe Caisse des Dépôts), Fabrice Bru (Directeur Cybersécurité, STIME), Hervé Dubillot (DC, groupe Pomona), Frank Van Caenegem (CISO, Schneider Electric) et Mahmoud Denfer (DC, Technip Energies).

À lire également :