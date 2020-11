Chaque semaine InformatiqueNews invite sur son plateau, en partenariat avec IT for Business, un acteur de l’IT. Cette semaine, l’archivage numérique et ses problématiques sont à l’honneur.

Né de la fusion de CDC Arkhineo (la filiale de la Caisse des dépôts spécialisée dans l’archivage numérique) et de Docaposte (la filiale de La Poste spécialisée dans le traitement numérique des documents), le groupe Arkhineo/Docaposte est né cette année alors que la France se déconfinait. L’objectif était de créer un leader français capable de répondre aux problématiques de sécurisation des données à long terme au niveau national et européen.

Spécialisé dans l’archivage à valeur probante, le groupe gère aujourd’hui 13 milliards de documents archivés. Charles Du Boullay, Directeur général d’Arhineo/Docaposte est notre invité de la semaine.

    

Un livre blanc pour tout comprendre

Face aux enjeux liés à la protection des données, à l’essor des transactions 100% numériques et à un paysage toujours plus exigeant et réglementé, Arhineo/Docaposte vient de publier un Livre Blanc très pédagogique pour aider les entreprises dans la digitalisation de leurs processus et la mise en place de solutions d’archivage.

Celui-ci décrypte les enjeux, nouveaux usages et bénéfices de l’archivage à valeur probante.

Il dresse un panorama complet de l’environnement réglementaire et propose de nombreux témoignages et cas d’usage concrets d’entreprises des secteurs de la banque et de l’assurance.

A télécharger en suivant ce lien : L’archivage à valeur probante