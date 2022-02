Comme chaque Vendredi, retrouvez notre émission InfoNews Hebdo qui fait le tour en vidéo des temps forts de l’actu IT de la semaine écoulée. On y parle cybersécurité multicloud et cyberguerre…

C’est avec un Guy Hervier toujours en direct de Floride que Jean-François Le Nilias co-anime ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo. Plusieurs annonces et études ont retenu l’attention de nos commentateurs cette semaine. Mais un thème central domine ce numéro : la cybersécurité du cloud. D’abord avec une nouvelle étude Lacework & Clearpath qui montre que 8 DSI sur 10 ont des doutes sur la manière dont leur entreprise aborde la sécurité du cloud dans un contexte de plus en plus hybride et multicloud. D’ailleurs l’une des annonces fortes de la semaine vient de Microsoft qui lance de nouveaux outils de sécurité justement pensés pour le multicloud.

Qui dit cybersécurité dit cyberattaques. Et la situation dramatique de ces dernières heures en Ukraine promet d’avoir des répercussions majeures dans le cyberespace. En réponse aux mesures Européennes, la Russie pourrait bien répliquer par des cyberattaques massives.

Nos commentateurs reviennent également sur les manques de compétences sur le marché, sur les dernières annonces d’AWS, et sur la dégringolade de l’index EM Cloud qui montre une étonnante et inquiétante fébrilité chez les pionniers du SaaS.

    

EN BREF CETTE SEMAINE

Un Manque de compétences autour des projets SAP

Selon l’ASUG, 26% des entreprises clientes SAP sont confrontées à des problèmes de compétences, en matière de soutien, de développement et de mise à niveau des systèmes SAP. Conséquence, les projets tournent au ralenti.

AWS ouvre 32 local zones

AWS commence l’internationalisation de son initiative « AWS Local Zones » qui consiste à implémenter des micro-datacenters au plus proche des foyers d’activités pour des applications de streaming ou d’IA. Mais pas de Local Zones en France et on vous explique pourquoi.

Microsoft propose une protection multicloud

Microsoft est désormais un acteur majeur de la cybersécurité. Avec ses logiciels et services dédiés au domaine, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 15 milliards de dollars en 2021. Et l’éditeur accélère avec de nouveaux services multicloud pour mieux sécuriser toutes les ressources cloud.

La sécurité du cloud non maîtrisée

Face à des infrastructures de plus en plus hybrides et multicloud, les DSI et RSSI s’interrogent sur comment faire évoluer leur posture cybersécurité et retrouver de la simplicité dans la gestion de leur cyber-résilience… Car la complexité est l’ennemi numéro 1 de la sécurité.

Rien ne va plus dans le cloud ?

EM Cloud, l’index créé par le fonds d’investissement Bessemer Venture Partners, a perdu 40 % de sa valeur en un peu plus de 3 mois… Une dégringolade qui reflète la fébrilité de valeurs comme Salesforce ou ServiceNow.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

Les cyberattaques composantes essentielles de la guerre en Ukraine

La guerre en Ukraine aura des répercussions dans tout le cyberespace. Les agences internationales se préparent à une vague de cyberattaques Russes contre les infrastructures et les entreprises européennes et américaines…

Les entreprises françaises se sentent menacées par la cyberguerre !

Le monde est-il en cyberguerre permanente ? Les DSI et RSSI en sont convaincus. Et vous ?

Cyber-résilience 2022 : où en sommes-nous ?

À VENIR PROCHAINEMENT

LE CARTON ROUGE DE LA SEMAINE

Slack en panne

Bien des entreprises font reposer leur intelligence collective sur des hubs collaboratifs comme Slack ou Teams. Mais quand ces derniers tombent en panne, c’est toute l’entreprise qui se retrouve paralysée. Et avec les solutions SaaS, l’entreprise n’a d’autre alternative que prendre son mal en patience… Une réalité que les utilisateurs Slack ont encore expérimentée cette semaine.