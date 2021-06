Comme chaque vendredi, retrouvez notre rendez-vous vidéo qui déchiffre l’actualité informatique de la semaine. Bienvenue sur InformatiqueNews Hebdo…

Nos deux commentateurs, Guy Hervier et Jean François le Nilias, sont une nouvelle fois aux commandes de ce nouvel épisode.

Ils évoquent les annonces d’Apple lors de sa conférence WWDC 2021 dédiée aux développeurs et aux évolutions à venir de ses systèmes d’exploitation.

Ils déchiffrent le nouveau rapport de Synergy Research qui démontre que les hyperscalers américains continuent de battre des records en matière d’investissement.

Ils reviennent aussi sur le lancement européen de l’offre de « backup as a service » de Kubernetes mais aussi sur une nouvelle menace capable de faire tomber des clusters Kubernetes en s’attaquant, et c’est une première, aux containers Windows.

Enfin, ils expliquent les tenants et aboutissants du spectaculaire coup de filet mondial mené par le FBI contre le crime organisé.

    

EN BREF CETTE SEMAINE

00:30 Apple met ses OS à jour à la WWDC 2021

L’arrivée de FaceTime sous Windows et Android mais aussi de fonctionnalités exclusives au M1 sous macOS sont les principales annonces de la WWDC 2021 d’Apple, alors que l’éditeur retouche avec subtilité tous ces systèmes.

04:40 Cohesity lance son offre BaaS en Europe

Cohesity continue de moderniser l’approche et l’usage de la sauvegarde. Il décline désormais en Europe l’un des deux modules de son offre de Data Management as a Service : le module de « Backup as a Service » simplifie les problématiques de sauvegarde grâce au cloud AWS.

06:00 Un malware infecte les infrastructures Kubernetes en s’attaquant aux containers Windows

C’est une première : un malware exploite une faille des containers Windows pour s’échapper et infecter le noyau des clusters Kubernetes mettant en péril tous les containers qui y sont hébergés.

08:00 FireEye cède sa division produits

FireEye a revendu pour 1,2 milliard de dollars sa division FireEye Products au fonds Symphony Technology Group déjà propriétaire de RSA Security et de McAfee Business. La division de Threat Intelligence de FireEye va retrouver son indépendance sous le nom Mandiant.

09:50 Les hyperscalers dépensent des fortunes records dans leurs datacenters

Les hyperscalers continuent d’investir dans leurs infrastructures au cœur de leurs datacenters. Lourdement… très lourdement… Ils ont globalement dépensé 150 milliards de dollars sur les 12 derniers mois selon le nouveau rapport Synergy Research Group.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

12:25 Le joli coup de filet du FBI

L’opération « Bouclier de Troie » menée par le FBI et Europol a permis de faire tomber un gigantesque réseau criminel et d’arrêter plus de 800 personnes à l’aide de smartphones piégés disséminés au sein de la mafia par l’agence américaine.

À SUIVRE PROCHAINEMENT

14:25 Matinale IT For Business sur les API, microservices et plateformisation du SILe Mercredi 16 juin 2021 à 9H30, IT for Business organise sa nouvelle matinale en virtuel dédiée à la plateformisation du SI. Les API, tous comme les microservices, sont les nouveaux piliers d’une transformation durable du SI dans un monde qui réclame plus d’ouverture, d’agilité et de sécurité.

Avec les témoignages de Airbus, BNP Paribas, Partenor Digital, Euler Hermes, Nexity et Groupama ainsi que la participation de Axway et Okta.

COUP DE COEUR

15:50 Qui veut acheter un Micral?

Le premier micro-ordinateur de l’histoire de l’informatique, l’un des derniers Micral N recensés, sera vendu aux enchères le 11 juin. Inventé par le français François Gernelle en 1973 et équipé d’un processeur Intel 8008, le Micral allait inaugurer une toute nouvelle ère de l’informatique et préparer l’arrivée d’Atari, Sinclair, Commodore, IBM, Apple…