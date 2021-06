Cohesity étend en France, en Allemagne et au Royaume-Uni son offre de « Backup as a Service » lancée aux USA en octobre dernier en partenariat avec AWS.

Créée par Mohit Aron, co-fondateur de Nutanix, Cohesity ne cesse d’innover dans le domaine du stockage secondaire et de la sauvegarde tentant de réinventer cet univers pour le rendre non seulement plus simple et efficient mais également plus utile pour en tirer une vraie valeur ajoutée.

Une approche qui amène l’entreprise a également repensé la sauvegarde pour un monde IT de plus en plus centré sur le cloud.

Lancée en octobre dernier aux USA, DataProtect as a Service est la première offre du portefeuille Data Management as a Service (DMaaS) de Cohesity. Ce portefeuille « as a Service » a été conçu pour fournir aux clients un moyen radicalement simple de sauvegarder, sécuriser, gouverner et analyser leurs données, le tout géré directement par Cohesity et hébergé sur AWS, le fournisseur de cloud privilégié de Cohesity pour son offre DMaaS.

Présenté comme un tout, DMaaS comporte en réalité plusieurs briques complémentaires dont une brique de « Backup as a Service » dénommée Cohesity DataProtect as a Service. C’est cette première brique qui bénéficie cette semaine d’un lancement Européen s’appuyant sur les datacenters de Paris, Francfort et Londres d’AWS.

DataProtect as a Service veut proposer aux entreprises de toutes tailles une alternative simple et moins coûteuse pour sauvegarder leurs données et éliminer les silos souvent induits par les processus de backup.

Cohesity DataProtect as a Service permet en effet de sauvegarder aussi bien les données et workloads sur site que dans le cloud. Elle prend en charge un large éventail de workloads, notamment les instances et l’infrastructure de calcul d’Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), le service de base de données relationnel d’AWS (Amazon RDS), les applications SaaS de Microsoft 365 et des sources de données telles que VMware, Network Attached Storage (NAS) et SQL Server.

Cohesity DataProtect as a Service promet de :

– Réduire la complexité avec un BaaS conçu pour des environnements de cloud hybride au travers d’un unique service de sauvegarde et d’une console unique ;

– Réduire la configuration de la sauvegarde à quelques minutes grâce à une découverte automatique des Workloads ;

– Assurer une utilisation efficace de la bande passante disponible en ne transmettant que les blocs de données qui ont été modifiés ;

– Améliorer la posture de sécurité des entreprises grâce à des captures « air-gap » associées à une gestion de clé de chiffrement flexible, et la possibilité de séparer et d’isoler les données à des fins juridiques et de conformité.

A noter, la deuxième brique essentielle de l’offre DMaaS est également prévue en Europe de façon « imminente ». Cohesity SiteContinuity as a Service est une solution de reprise après sinistre as a Service (DRaaS) destinée à aider les entreprises à réduire leurs coûts d’infrastructure en utilisant les ressources du cloud d’AWS pour élaborer des scénarios de poursuite d’activité PRA/PCA. Elle évite aux entreprises d’avoir à financer, manager, et maintenir un second datacenter.