Cohesity, la solution qui a révolutionné la sauvegarde et la gestion du stockage secondaire, s’associe à AWS pour offrir une version cloud de sa solution de DMaaS (Data Management as a Service).

Cohesity (société créée par Mohit Aron, co-fondateur de Nutanix) est née sur l’idée qu’il n’y avait pas que le stockage primaire qui avait besoin d’être hyperconvergé pour gagner en efficience et simplicité et que les données qui n’étaient pas liées aux workloads primaires étaient bien trop massivement fragmentées.

« Nous avons une approche assez disruptive sur le marché. Tout le monde connaît l’hyperconvergence et ce qu’elle a apporté au stockage primaire. Ces solutions ne couvrent en réalité que 20% des données. Cohesity permet de répondre à une autre problématique de la gestion des données globales du datacenter, celle qui adresse les 80% de données du datacenter qui sont dormantes ou dont on n’a pas ou peu conscience comme les sauvegardes, les archivages, les jeux de tests et développements, les répertoires utilisateurs, les fichiers divers, etc. Or ce sont des données patrimoniales qui peuvent être importantes » explique Christophe Lambert, directeur de l’ingénierie EMEA pour Cohesity.

Qu’est-ce que le « Data Management » façon Cohesity ?

Cohesity est une solution de « Software Defined Storage » qui prend en compte les différents workloads des environnements de stockage dits secondaires afin d’en tirer de la valeur et de réduire leur empreinte au sein du datacenter.

Souvent, ces données de sauvegarde, d’archivages, de tests, de disaster recovery, et autres sont identiques mais stockées sur des plateformes différentes et gérées par des logiciels, systèmes, interfaces et processus différents. Typiquement, les sauvegardes sont des blocs de données, souvent dans un format propriétaire, qui restent dormants et inexploités tant qu’un incident n’impose pas d’y faire appel.

La plateforme Cohesity permet d’unifier et consolider cette masse de données tout en la rendant à la fois plus accessible, plus visible et plus immédiatement exploitable. Cohesity agrège tous ces silos de données sur une seule plateforme réduisant l’empreinte de ces données mais aussi le nombre de systèmes et logiciels utilisés (et à maintenir) par chacun de ces silos « secondaires ».

D’abord née sous forme d’appliance puis distribuée sous forme de VM à intégrer à une infrastructure cloud privé/cloud public, la solution offre depuis longtemps des fonctions de réplication vers un autre datacenter ou vers des infrastructures hébergées dans le cloud (que ce soit AWS, Azure, GCP ou autres).

Du DMaaS dans AWS

Aujourd’hui, AWS et Cohesity annoncent une collaboration stratégique pour fournir une solution de gestion des données as a service (DMaaS, pour Data Management as a Service).

« C’est un projet commun entre AWS et Cohesity fruit d’une forte collaboration pour obtenir un produit bien intégré et une offre simple et attractive pour les clients » explique Christophe Lambert. D’ailleurs, dans le cadre de cette collaboration, Amazon investit dans Cohesity.

Mais qu’apporte une telle solution ? « L’offre « Cohesity on AWS » permet de retrouver toutes les fonctionnalités de Cohesity directement sur AWS sans avoir besoin de se soucier du nombre de VMs à déployer et en totale simplicité », un peu en mode serverless en somme, ajoute Christophe Lambert.

La solution DMaaS est hébergée par AWS et fondée sur la solution Cohesity. Elle est conçue pour fournir aux organisations de taille intermédiaire et aux grandes entreprises un moyen extrêmement simple de sauvegarder, sécuriser, gérer et analyser leurs données dans le cloud d’Amazon.

Cette offre peut être utilisée à la fois comme une extension d’une plateforme Cohesity principale sur site et directement comme une plateforme « Cohesity as a Service » totalement dans le cloud.

Le tout avec une expérience d’administration unique. En effet, l’interface Helios qui permet déjà d’unifier tous les espaces Cohesity répartis dans les différents datacenters de l’entreprise et les différents clouds va désormais aussi permettre de déployer et étendre une infrastucture sur AWS en quelques clics.

Elle procure des fonctions de centralisation et de gestion simplifiée des données avec des sécurités avancées dont une détection intelligente des ransomware et une parfaite visibilité sur les données dites secondaires.

Une récente étude de Forrester Consulting (The Total Economic Impact Of Cohesity) montre comment la solution Cohesity a permis à ses clients de réaliser une réduction de 66 % des coûts de sauvegarde et de gestion des données, d’économiser des milliers d’heures sur les temps d’arrêt prévus et de réaliser un retour sur investissement sur trois ans de 150 %.

L’arrivée de la solution en mode SaaS ouvre aux entreprises de nouvelles opportunités pour gérer toutes leurs données dormantes ou inutilisées y compris celles placées dans le cloud.

« Pour Cohesity, une telle offre permet d’offrir de nouvelles opportunités, de nouveaux cas d’usage à nos clients tout en réduisant leur consommation de ressources dans leur datacenter » explique Christophe Lambert.

La force de l’offre réside aussi dans sa commercialisation. « C’est un produit Cohesity, il n’y a rien à payer à Amazon. Nos clients passent commande auprès de notre réseau de partenaire pour prendre la volumétrie Cohesity dont ils ont besoin sur AWS » détaille Christophe Lambert.

L’offre est disponible dès à présent sur certains datacenters américains et sera étendue aux datacenters européens d’AWS .

Pour l’instant, Cohesity n’a pas encore prévu de proposer une offre similaire sur d’autres Clouds. Mais nous avons eu confirmation que ce partenariat ne comprenait pas de clauses d’exclusivité d’un côté comme de l’autre.