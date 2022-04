Chaque Vendredi, la rédaction d’InformatiqueNews vous donne rendez-vous pour son émission InfoNews Hebdo qui fait le tour de l’actualité IT de la semaine écoulée. Cette semaine on parle cloud hybride chez Cisco, cloud sectoriel chez Snowflake, échanges USA/Europe, impact des API et rachat de Poly…

Comme chaque semaine, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias sont une nouvelle fois aux commandes de cette édition d’InfoNews Hebdo. Ensemble, ils reviennent sur quelques temps forts de l’actualité de cette semaine à commencer par le rachat de Poly par HP qui démontre une nouvelle fois que le travail hybride est en train de changer le business des constructeurs de PC et de périphériques.

Ils évoquent également les annonces de Cisco en matière de cloud hybride, le lancement d’une nouvelle offre de Data Cloud sectoriel chez Snowflake ainsi que les résultats d’une étude sur l’impact des API sur le fonctionnement et le Business des entreprises.

Ils reviennent aussi sur un accord de principe qui reste à ratifier entre les USA et l’Europe pour offrir un nouveau cadre juridique aux transferts transatlantiques des données privées, des transferts qui ont perdu tout repère depuis l’invalidation du Privacy Shield il y a deux ans.

Enfin, ils débattent d’une nouvelle étude qui prétend que les entreprises réinvestissent significativement dans les infrastructures informatiques en propre et leurs datacenters privés.

     

EN BREF CETTE SEMAINE

Les ambitions de Cisco sur le cloud hybride

Cisco annonce des promotions sur certains de ces modèles Hyperflex et lance une nouvelle offre plus accessible : Hyperflex Express. Elle intègre une nouvelle version d’IKS ouverte à AWS et Azure.

Snowflake multiplie les clouds sectoriels

Snowflake continue de verticaliser son Data Cloud pour proposer aux différents secteurs d’activité des offres spécialement formatées pour leurs besoins. Son « Retail Data Cloud » regroupe un ensemble de sources de données, de partenaires et d’applications à destination des acteurs du Retail, sous forme d’un package préassemblé au-dessus de son Data Cloud.

> Snowflake poursuit la verticalisation de son offre et lance son Retail Data Cloud

Priorité aux API

Portés par la nécessité d’ouvrir leur SI et plus encore d’apporter de nouvelles opportunités Business à leur entreprise, les trois quarts des DSI vont donner en 2022 la priorité aux initiatives API selon une nouvelle étude Forrester/Axway.

> Priorité aux API : une nécessité d’ouverture et Business

Vers un Privacy Shield version 3 ?

Depuis l’invalidation du Privacy Shield en 2020, le transfert des données personnelles entre les USA et l’Europe est un casse-tête juridique sur lequel les DSI des multinationales se cassent les dents. Mais un nouvel accord-cadre vient d’être dévoilé entre les USA et l’Europe. Enfin une vraie solution ou un troisième accord avorté avant même d’être appliqué ?

> Un accord en vue entre les USA et l’Europe sur les données privées

HP acquiert Poly pour 3,3 milliards de dollars

En rachetant le spécialiste des micro-casques et des équipements de visioconférence Poly, anciennement connu sous le nom de Plantronics, HP réalise une jolie opération qui conforte sa position d’équipementier du travail hybride.

> HP acquiert Poly pour 3,3 milliards de dollars

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

Le retour des SI dans les datacenters des entreprises

De nouveaux rapports AFCOM et Uptime Institute montrent que, l’an dernier, les entreprises ont de nouveau réinvesti dans leurs datacenters privés. Est-ce un réajustement après la crise pandémique de 2020 ou un désintéressement du cloud public ? Une chose est sûre avec des solutions cloud privé qui donnent l’agilité du cloud aux infrastructures privées et des offres de facturation « à la consommation » des constructeurs, le « on-premisses » retrouve des couleurs…

À VENIR PROCHAINEMENT

Oracle Summit et AWS Summit en Avril sur Paris

Deux évènements, sinon rien…

D’un côté de Paris, Oracle fait son show le 11 avril à Station F avec notamment une table ronde autour de « l’innovation au service des métiers ». > Oracle Summit | Oracle France

De l’autre, AWS organise son « AWS Summit Paris » le 12 avril au Palais des Congrès avec plus de 90 sessions techniques et workshops. > AWS Summit Paris 2022

LE COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE

Une startup française bat les champions de bridge

L’IA de la jeune pousse française Nukkai est sortie vainqueur haut la main d’une confrontation organisée avec 8 champions du monde du bridge. Après les Échecs et le jeu de Go, une IA surpasse l’esprit humain sur un jeu de cartes multijoueurs, une première…

> L’AI de NukkAI